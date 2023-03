Ethel Pozo conduce el programa "América Hoy", junto a Christian Domínguez, Edson Dávila, Janet Barboza y Brunella Horna. | Fuente: Instagram / Ethel Pozo

Conocida por conducir y producir programas, Ethel Pozo ha tenido algunas incursiones en la actuación, una de sus "pasiones" como alguna vez definió. Por eso, este año regresa a esta faceta con un personaje del que no quiso dar muchos detalles para "Maricucha 2", la teleserie protagonizada por Patricia Barreto.

Fue su compañera de "América Hoy", Janet Barboza, quien dio esta primicia durante la emisión del lunes último. Una noticia que la misma hija de Gisela Valcárcel refrendó: "Lo he guardado bajo siete llaves para que vean que sé guardar secretos...". Asimismo, en redes sociales, la cuenta oficial de Del Barrio Producciones confirmó su incorporación a la ficción.

De momento, lo único que se sabe sobre el personaje al que dará vida Ethel Pozo es que comparte escenas con Christian Domínguez, también compañero suyo en el magazine mañanero. "Hemos grabado juntos, tienen que estar atentos, si no es hoy, es mañana", adelantó la presentadora.

Como se recuerda, Pozo ha interpretado papeles para producciones como "Luz de luna" y "De vuelta al barrio". En diciembre de 2022, afirmó: "Una de mis pasiones es actuar y, si bien he tenido participaciones esporádicas a lo largo de los años, no he podido concretar algo más sostenido con el tiempo. Este 2023 voy a enfocarme en la actuación y en seguir creciendo en 'América Hoy'".

Melissa Paredes no era opción para el regreso de 'América Hoy'

Para la nueva temporada de 'América Hoy', Ethel Pozo descartó que pensaron en Melissa Paredes para ser conductora. A la conducción, junto a la hija de Gisela Valcárcel, regresaron Brunella Horna, Janet Barboza, Edson Dávila y Christian Dominguez.

La participación de Melissa Paredes, anterior conductora del espacio matutino, en El Gran Show despertó los rumores de su posible regreso al espacio en el que debutó en la conducción. Pozo descartó que se le haya vuelto a considerar como opción para la nueva temporada.

“No, nunca, ni el año pasado ni este. Creo que es de conocimiento público que algo se rompió y para funcionar como equipo tenemos que llevarnos bien, no podríamos alegrar a las personas si nosotros estamos incómodos. Entonces, no, nunca hubo eso. Son tres programas distintos de GV (Producciones) y cada uno tiene su productor, su equipo, conductores, creo que en este caso se respetó mucho, hablo por mí, de cómo yo me sentía, no hubiera sido una buena idea, por lo menos nunca lo escuché”, dijo en enero pasado al diario Trome.

Además, Ethel Pozo agregó que la amistad con Melissa Paredes no continúa. “Yo dejé de ser amiga en septiembre del 2021, cuando pasó lo que todo el mundo vio (el ‘ampay’ con Anthony Aranda) y me puse a llorar y todo. Se terminó la amistad, no volví a ser amiga y todo el mundo lo sabe. La vida tomó distintos caminos y se terminó”, contó.

