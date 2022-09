Gisela Valcárcel le dice adiós a su reality, 'La gran estrella'. | Fuente: Facerbook

Gisela Valcárcel dirá adiós a su nuevo reality de canto 'La gran estrella'. La presentadora dio a conocer en Instagram que el sábado 24 de septiembre se despedirá de su show, tras permanecer ocho semanas al aire.

"Quiero dar las gracias a cada compañero, actor, cantante, bailarín, productor musical que se unió a este desafío y quiso compartir sus conocimientos con jóvenes que tienen mucho talento, pero que nunca se habían parado frente a tantas cámaras y empezaron a experimentar lo que es ser artista y subirse a un escenario", dijo al inicio de su mensaje.

La popular 'señito' también agradeció a Dios por motivarla a realizar esta producción y poner nuevos rostros en la pantalla.

"Se que este plan lo hizo Dios, y por eso estoy tan contenta y puedo decir que sin Él no me hubiera atrevido a poner nuevos rostros en pantalla. ¡Sin ti Señor, no hubiera llegado hasta aquí, sintiendo que hicimos todo para que se dé!", agregó la madre de Ethel Pozo.

Gisela Valcárcel habla sobre la caída en rating de 'La gran estrella'



Ocho meses estuvo Gisela Valcárcel fuera de la televisión peruana. En agosto pasado, sin embargo, volvió con "La gran estrella", un 'reality' de canto y baile en el que, a diferencia de sus otros espacios televisivos, tiene como concursantes a talentos desconocidos, aunque su mesa de jurados y tutoras estén llenos de estrellas de la música y la TV.

Esta vez, el rating no le ha sido prometedor a quien alguna vez fue la 'Reina del mediodía'. Y en la última emisión del sábado 10 de septiembre, la nueva producción de Valcárcel no pudo imponerse frente al episodio especial de "JB en ATV", que reunió después de varios años a los comediantes Jorge Benavides y Carlos Álvarez.

Frente a su caída en la audiencia, Gisela Valcárcel mostró una actitud positiva. Desde su cuenta de Instagram, en videos publicados en su sección de historias, señaló: "Aquí estamos trabajando, no hemos liderado esta semana y la verdad es que, como yo les decía, yo soy una creyente que cuando uno trabaja, la televisión se enciende y se ha encendido para todos".

Asimismo, declaró sentirse alegre, porque el público prefiere ver producciones nacionales. "Celebro con mis compañeros, con todos, la alegría que da tener la mayor audiencia; celebro la televisión peruana, porque tanto en Latina como en ATV están amigos peruanos, es decir, los sábados son para divertirse"

"Lo digo ahora y lo diré siempre... que la televisión peruana siga siendo la preferida por los peruanos", añadió.

