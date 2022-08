Susan Ochoa forma parte de 'La gran estrella', el nuevo programa de Gisela Valcárcel. | Fuente: Instagram / Susan Ochoa

En el estreno de 'La gran estrella', el nuevo programa de Gisela Valcárcel, la gran sorpresa de la noche fue la presencia de Susan Ochoa, ya que hace tres años protagonizó una polémica por el supuesto maltrato que habría recibido de la conductora en 'El artista del año'.

Su regreso a una producción de la popular 'Señito' causó impresión en redes sociales; sin embargo, la ganadora del Festival de Viña del Mar 2019 manifestó este jueves que no guarda rencores contra la presentadora televisiva.

"Para qué dar importancia a cosas que ya pasaron, y la verdad, es que yo no tengo nada en contra de nadie. Me siento un alma liberada y lo que quiero es vivir cosas buenas, estoy con pensamientos positivos, solo deseo vivir bien", dijo Susan Ochoa al diario Trome.

Susan Ochoa conforma el equipo de tutoras en "La gran estrella". | Fuente: Instagram / Susan Ochoa

Susan Ochoa: "No es la primera vez que me invitan"

Por otro lado, Susan Ochoa contó que esta no es la primera invitación que recibe de una producción de Gisela Valcárcel para volver a formar parte del equipo. En más de una ocasión fue convocada a participar, aunque ella se negó.

"Soy sincera, no es la primera vez que me invitan, lo han hecho muchas veces, pero sentía que no era el momento para regresar al programa", comentó quien hoy se desempeña como tutora en 'La gran estrella', junto a otras artistas como Ruby Palomino, Yahaira Plasencia y Michelle Soifer.

Así, la razón por la que Susan Ochoa decidió regresar a un espacio conducido por Gisela Valcárcel se debió a que ya había "pasado bastante tiempo" desde el incidente que ambas tuvieron. "Sobre todo, después de lo que hemos sufrido por la pandemia, hay que tener un corazón demasiado duro para seguir con rencores y odios", señaló.

"Para un corazón noble todo lo sucedido nos ha dejado un mensaje, que lo malo se deja atrás porque nosotros somos aves de paso", explicó la cantante.

'La gran estrella': jurado y participantes

Tras ocho meses de ausencia, Gisela Valcárcel regresó a la pantalla chica con 'La gran estrella'. El nuevo espacio televisivo de la popular 'Señito' se estrenó el sábado 6 de agosto a través de la señal de América TV. Un lanzamiento que vino acompañado de gran expectativa.

En su primer episodio, la conductora presentó de manera oficial al jurado. El equipo está conformado por cuatro personalidades de la música nacional e internacional: la productora Michelle Alexander, el presentador Adolfo Aguilar, la coreógrafa Morella Petrozzi y el productor musical Sergio George.

