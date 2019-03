Guillermo Campos: "Son 90 años los que tengo, solo quiero pedir otros 90 más". | Fuente: Facebook

Luego de que Julia Quispe, esposa del recordado cómico Guillermo Campos desmintiera las informaciones que circularon en redes sociales sobre su supuesta muerte, el exintegrante de "Risas y Salsa" conversó con Mónica Cabrejos en Radio Capital y contó que "se entristeció" al conocer que esa noticia se estaba divulgando en redes.

"Habían anunciado que yo me había puesto horizontal... (risas), que me había muerto. No, tengo para rato porque mi Dios quiere que yo viva para dar el mensaje a todas sus criaturas del Perú y fuera [...] Yo me sentí muy triste al escuchar esa noticia. Inmediatamente pedí que sacaran eso, que se borrara eso que no es cierto. Que me vean que estoy vivo", comentó.



A poco de cumplir 90 años, Campos vive un duro momento en su salud. Hace unos días, el cómico fue trasladado al hospital Mariano Molina de Comas de emergencia. "Estoy varios días aquí (en el Hospital Mariano Molina de Comas), esta es mi nueva casa. Estoy bien, me quieren mucho. ¡Qué más puedo desear! A parte de los médicos, todas las personas que trabajan acá, me tratan muy bien. No puedo quejarme. Soy feliz como si fuera mi casa", dijo.

Con el buen humor que lo caracteriza, Campos destacó que solo espera el alta médica para regresar a su casa. "Voy a estar más 'vivito y coleando' cuando ya me digan: ya puedes levantarte, ya puede irse a su casa. Son 90 años los que tengo, solo quiero pedir otros 90 más", finalizó.