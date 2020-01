Hugo Coya trabajará con Michelle Alexander. | Fuente: Twitter

El periodista Hugo Eduardo Coya Honores anunció que asumirá un nuevo reto laboral, luego de su intempestiva salida como Presidente Ejecutivo del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

El propio Hugo Coya compartió la noticia a través de su cuenta de Twitter, y la describió como un nuevo desafío. De esta manera, el periodista se desempeñará como Gerente General de Del Barrio Producciones, que dirige Michelle Alexander.

En su red social, Hugo Coya publicó una fotografía en la que se le ve al lado de su nuevo equipo de trabajo. “Nuevo año. Nuevo equipo. Nuevo desafío”, escribió junto a la imagen, que obtuvo las felicitaciones de sus seguidores.

Como se recuerda, Hugo Coya fue retirado de la presidencia del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) a finales de noviembre del 2019. Él indicó que la decisión fue tomada de manera intempestiva por el Ejecutivo.

Asimismo, señaló que, desde la llegada de Francesco Petrozzi al Ministerio de Cultura, fue víctima de presiones de su parte para regular el contenido informativo del canal del Estado, motivo que atribuyó a su salida del cargo.

"Desde que asumió el ministro Petrozzi me llamaba para reclamarme que no debía salir un tema, que por qué estábamos entrevistando a tal o cual, no solo fujimorista, sino a diferentes personas que pudieran tener un punto de vista crítico con diferentes temas, y al parecer la gota que rebalsó el vaso fue la cobertura del canal a la liberación de Keiko Fujimori", dijo Coya Honores.

De otro lado, aclaró que cuando el presidente Martín Vizcarra lo contactó para asumir la presidencia de IRTP, le dejó en claro que "defendería la pluralidad de los medios del Estado" y el jefe de Estado le dijo que “justamente por eso lo estaba llamando".