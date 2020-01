Juliana Oxenford iniciará este lunes 13 de enero su nuevo programa "Al estilo Juliana". | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Marco Zanelli

Tras su salida a fines de 2019 del noticiero “90 Central”, Juliana Oxenford vuelve a la televisión este 13 de enero con un programa de similar formato llamado “Al estilo Juliana”, que se trasmitirá por el canal ATV. En conversación con RPP Noticias, Oxenford destacó que su retiro de “90 Central” no obedeció a razones externas, sino a una decisión personal.

“Yo he trabajado [en Latina] hasta el martes de la semana pasada. En realidad, no es que yo haya renunciado o que me hayan sacado. Yo tenía un contrato que se vencía el 31 de diciembre”, señaló la periodista.

En ese sentido, la conductora reveló que sus negociaciones con el canal de la competencia iniciaron con más un mes de anticipación.

“Empezaron mis negociaciones como un mes y medio antes, que fue el primer encuentro. Después de 2 o 3 reuniones, me di cuenta de que era la alternativa que quería tomar. Y siempre fui super clara, porque les dije [a Latina]: ‘No quiero renovar, porque se me ha presentado una oportunidad que me va a permitir crecer profesionalmente, porque voy a tener las herramientas’”, indicó.

Con ello, Juliana Oxenford descartó los rumores en torno a su salida de “90 Central”. “Lo hablé con anticipación, me hicieron hasta despedida, todo bien, como tienen que terminar todas las relaciones... Me parece mezquino incluso irte hablando mal de un canal, cuando a mí me han dado absolutamente libertad para ser quien soy, que no es fácil”, puntualizó.

“AL ESTILO JULIANA”

Juliana Oxenford empezó en el periodismo a los 18 años, cuando aún cursaba sus estudios universitarios. Según contó a RPP Noticias, un profesor la invitó a una convocatoria de trabajo en un diario y un canal de televisión, pero, pese a que prefería el periodismo escrito, ella terminó inclinándose por la pantalla chica.

Desde entonces, trabajó como reportera a lo largo de 15 años, manteniendo un estilo que actualmente se ha convertido en su marca personal. “Hay algo que nunca cambia, como mi manera de hablar. Hablo mucho con las manos, digo las cosas sin filtro. Eso es algo que, durante todo este tiempo, desde que era reportera, la gente me hizo notar que era una especia de sello. Con eso, se genera un estilo que puede ir mutando en función al tipo de programa”, dijo la conductora a RPP Noticias.

Así, “Al estilo Juliana”, nuevo programa en vivo que conducirá desde el 13 de enero, promete centrarse en la coyuntura política, como las elecciones del Congreso 2020. Asimismo, contará con notas informativas, reportajes, entrevistas exclusivas y enlaces en vivo.