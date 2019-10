Katia Condos es una de las protagonistas de "Perfectos desconocidos", obra que se estrena este 10 de octubre. | Fuente: Instagram

El lunes de la semana pasada, el presidente Martín Vizcarra dio un mensaje a la Nación en el que anunció el cierre del Congreso de la República, medida que fue tomada por ciertos congresistas como “un golpe de Estado” y por cientos de personas en la calle como un motivo para celebrar.

Sobre esta coyuntura que mantiene al país en pausa ha decidido opinar Katia Condos, quien ha asegurado que su rol como actriz no es inmiscuirse en temas políticos, y que lo único que considera es que debemos ser responsables y consecuentes al votar por un político en particular.



“No quiero entrar en temas de política porque no creo que me corresponde; yo soy actriz y mi rol es entretener. Personalmente creo que lo único que yo diría es que tenemos que elegir bien a la gente por la que votamos y después ser responsables y consecuentes con nuestras elecciones. Hay que informarse y no votar por cualquier mamarracho, porque después vamos a tener un Congreso que no vamos a querer tener. Mira por quién votas y responsabilízate por eso”, comentó en declaraciones a RPP Noticias.

La actriz estrenará, el próximo 10 octubre en el Teatro Pirandello, la obra “Perfectos desconocidos”, junto a un elenco de lujo compuesto por Renzo Schuller, Alicia Mercado, Gonzalo Torres, Jimena Lindo, Rómulo Assereto y Paul Vega, quien interpreta a su esposo en la obra, Alberto, con quien tiene una hija de 17 años.

“El personaje de Paul Vega es un poco más centrado, está más cerca de la hija y hace el equilibrio dentro de la casa. Están pasando por un momento familiar difícil pero se quieren”, reveló Condos.

Asimismo, contó que, a pesar de que su personaje es el de una psicóloga, no logra entender a su hija adolescente de la forma en la que sí entiende a sus pacientes. Esta comedia, asegura, no solo hará reír al público, sino que los invitará a reflexionar.

“Como mamás vemos a nuestros hijos siempre como bebés y no vemos los errores que estamos cometiendo. Pero, más que un tema de maternidad, es un tema de parejas: cada una está atravesando por momentos distintos de su relación, o sea que con alguna pareja se van a identificar de todas maneras”, contó.