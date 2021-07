Korina Rivadeneira rechaza comentarios sobre favoritismo en "Reinas del Show": “Me da cólera” | Fuente: Instagram Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira fue reconocida con los mejores pasos de baile en la reciente gala de “Reinas del Show” al bailar una ‘quebradita’ con la que sorprendió al jurado y al terminar su presentación aprovechó en aclarar que no hay favoritismos en el programa de baile de Gisela Valcárcel.

La modelo venezolana ha recibido las últimas semanas buenas críticas de parte del jurado calificador y ha logrado ubicarse como las voceadas a ganar el programa de baile. A pesar de ello, sus críticos sostienen que habría favoritismo o cierto sesgo de los miembros de la producción a favor de Rivadeneyra.

“Me da colera que me hagan comentarios de que ‘ella es la favorita’. No es así’”, aclaró Korina Rivadeneira. “Simplemente yo no ando quejándome de todo lo que no estoy de acuerdo. Solo lo tomo como un reto y para adelante”, agregó.

“Hay que aprovechar las oportunidades que se nos dan y hacer eso de eso algo super grande y valioso”, mencionó junto a su bailarín al dejar la pista de baile de “Reinas del Show”.

Un cambio inesperado

Esta semana, Korina Rivadeneira tuvo que enfrentarse al reemplazo de su bailarín quien sufrió una lesión la gala pasada. Pese a ello, la modelo pudo llevar adelante su presentación de la ‘quebradita’.

“Cuando me tocó una quebradita me frustré y me puse a llorar”, le comentó a Gisela Valcárcel pero aseguró que le gusta asumir los retos por más complicados que parezcan.

“Me dio miedo porque ya estaba acostumbrada a una persona pero cuando él llegó (su nuevo bailarín) y me mandó toda su buena energía super que íbamos a ser un fuego juntos”, contó la modelo. “Cada bailarín es super profesional y tiene algo especial. George es un fuego y eso es lo que lo hace especial y su disciplina”, agregó.

