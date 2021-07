Jazmín Pinedo se salva de la eliminación en “Reinas del Show”: “Las cosas difíciles me motivan” | Fuente: El Gran Show

Jazmín Pinedo venció a ‘La Panfila’ y se salvó de ser eliminada en la reciente gala de “Reinas del Show”. Para asegurar su permanencia, la presentadora de televisión bailó al ritmo de salsa junto a campeones mundiales de ese género y recibió buenos comentarios del jurado.

A pesar de que no tuvo una buena semana, Jazmín Pinedo aseguró que caer en sentencia fue un reto que la motivó a mejorar su performance en la pista de baile. Al terminar su presentación, recibió buenos comentarios de parte del jurado que aseguraron que llegó “desatada” a la pista de baile.

“Estoy desatada y me voy a desatar más, lo prometo. Ha sido una experiencia complicada porque la gente no lo sabe, solo tuve tres días para ensayar y los chicos (bailarines) son lo máximo”, contó la exintegrante de “Esto es Guerra”.

“A mí las cosas difíciles me motivan. Cada mañana cuando me levanto solo tengo palabras de agradecimiento (porque) tengo más de lo que soñé y tengo cosas maravillosas por las que tengo que sonreír y nadie me va a quitar esa sonrisa ni con sus peores intenciones”, agregó.

Jazmín Pinedo también aseguró que si bien sus principales motivaciones son sus seres queridos, el estar molesta también la incentiva a dar lo mejor de sí en "Reinas del Show". “Es una motivación que nunca me ha fallado”, cuenta.

Autocrítica

La semana pasada, cuando cayó en sentencia Jazmín Pinedo se sinceró sobre su performance en la pista de baile y reconoció que le faltó ensayar más ya que se considera una persona bastante “autocrítica” y caer en sentencia no le sorprendió.



“Yo soy super autocrítica conmigo. Cuando sé que tengo un avance me siento bien, cuando sé que pude dar algo más me crítico también. Siento que ha sido una semana bien dura. Nadie sabe todas las cosas que hago”, se excusó la exconductora de “Esto es Guerra”. “Si hubiera tenido más horas de ensayo tal vez no me hubiera lesionado (el hombro) o tal vez sí”, agregó.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Lo extraordinario de “Rinconete y Cortadillo” es que transmite tanta generosidad y optimismo sobre la condición humana. La obra de hoy pertenece a las “Novelas ejemplares” de Miguel de Cervantes Saavedra y con ella nos reiremos junto a unos pequeños delincuentes, tipos pintorescos y mujeres desvergonzadas.