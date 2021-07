Korina Rivadeneira tras bailar en “Reinas del show”: “Siento que cuando hago algo bien me van a exigir mucho más” | Fuente: El Gran Show Instagram

La modelo venezolana Korina Rivadeneira bailó al ritmo de samba en la reciente gala de “Reinas de show” y, pese a no ser su fuerte, logró sorprender al jurado llevándose muy buenas críticas.

Belén Estévez, una de las integrantes del jurado, comentó que la presentación de la venezolana era digna de una semifinal y por ello, a partir de ahora se comprometió a exigirle mucho más.

Gisela Valcárcel mostró algunos videos del entrenamiento de Korina Rivadeneira en los que se le vio bastante ansiosa porque la samba no era una género sencillo para ella y cada vez que intentaba hacer el paso llamado ‘sambinha’, característico de este género, se frustraba.

“Ha sido una semana durísima y me he esforzado tanto que me duele el cuerpo pero está bueno porque me sirve como entrenamiento”, comentó Korina Rivadeneira. “Me tocó un género súper fuerte así que para la próxima gala voy a llegar con más oxígeno y con más fuerza”, prometió la modelo.

Presión de favorita

Korina Rivadeneira es considerada como una de las más fuertes competidoras puesto que ya cuenta con experiencia participando en un reality de baile. En 2019, la modelo participó en la primera temporada de “Reinas del show” quedando en segundo lugar, solo superada por Vania Bludau.

“Es bastante presión porque esperan mucho de mí y me esfuerzo muchísimo para dar de lo que ya doy”, dijo Korina Rivadeneira, de acuerdo con que el jurado le exija más gala tras gala.

“Siempre siento que cuando hago algo bien de todas maneras me van a exigir mucho más, entonces yo voy a dar mi máximo. Si llego a esa final bailando mejor que la gala anterior me voy de aquí a Estados Unidos a bailar”, comentó entre risas.

NUESTROS PODCASTS

"Mi novela favorita": Las grandes obras de la literatura clásica con los comentarios del Premio Nobel Mario Vargas Llosa. Una producción de RPP para todos los oyentes de habla hispana.

Clorina Matto de Turner escribió 3 novelas y “Aves sin nido” es la primera novela indigenista de América Latina. Denuncia la injusticia latifundista y la explotación de los campesinos.