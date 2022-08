'La gran estrella': El productor musical Sergio George y la cantante nacional Yahaira Plasencia fueron presentados como parte del nuevo programa de Gisela Valcárcel. | Fuente: Instagram / América Tv

Sergio George, el reconocido productor de grandes estrellas de la música internacional, fue presentado como el flamante jurado de 'La gran estrella', programa conducido y producido por Gisela Valcárcel.

"Está en el Perú y a partir de ahora se convierte en el productor hacedor de éxitos. Viene, se queda con nosotros y está esperando llevar a una estrella hacia el mundo. Tendrá la misión de producir y hacer realidad los sueños de nuestros concursantes", mencionó la conductora.

Tras la presentación de Sergio George, la popular 'Señito' aclaró al público que ella misma se encargó de hablar con el productor para que sea parte del programa y descartó que la negociación haya sido a través de Yahaira Plasencia.

"En enero lo contacté. No lo conocía y no llame a Yahaira, lo contacte por mi cuenta. Yo dije tengo que preguntarle más sobre la música y jamás pensé que el sentarnos a almorzar me llevaría hasta este momento", sostuvo la rubia.

Sergio George encabeza el jurado de "La gran estrella", cuyo equipo también está conformado por Michelle Alexander, Morella Petrozzi y Adolfo Aguilar, quien regresó a América Televisión luego de su paso por el reality de Latina "Yo Soy: 10 años".

"Ya quiero conocer a los talentos de 'La gran estrella', quiero encaminarlos y hacerlos conocidos en el extranjero. Esta es una industria en la que todos tenemos que darnos la mano... créanme que estoy aquí para sumarme al gran equipo de músicos que hay en este show, la música nos necesita unidos", dijo el productor.



LA PRESENTACIÓN DE YAHAIRA PLACENCIA COMO TUTORA DE 'LA GRAN ESTRELLA'

Gisela Valcárcel también presentó a Yahaira Plasencia como integrante de las tutoras de 'La gran estrella' que se encargarán de apoyar a los participantes durante la competencia. Junto a la salsera están Ruby Palomino, Susan Ochoa y Micheille Soifer.

"Estoy muy feliz, agradecida con Dios. A ti, 'Gise', gracias porque en nuestro país es difícil valorar y ver el talento de otros artistas peruanos. No es nada fácil, estamos luchando tanto Micheille, Ruby, todos nosotros para representar al Perú", expresó Yahaira.

Estoy muy contenta, agradecida con Dios por esta oportunidad y estoy muy feliz de poder ayudar a los demás", agregó la intérprete de 'La cantante'

El nuevo programa de Gisela Valcárcel tendrá a 12 participantes que competirán con el objetivo de llegar a la gran final. Durante la competencia, cada uno de ellos tendrán como guía a destacados artistas.

