Sergio George llegó al Perú para integrarse al nuevo programa de Gisela Valcárcel. | Fuente: Facebook

A puertas del estreno de "La gran estrella", Gisela Valcárcel contó más detalles sobre el objetivo de su nuevo programa y de cómo es trabajar al lado de Sergio George, uno de los productores musicales más reconocidos de la actualidad que ha impulsado la trayectoria de artistas como Thalía, Marc Anthony, Tito Nieves, Víctor Manuelle, la India, entre otros.

"Sergio conoce muchísimo de música, pero, sobre todo, es una persona muy segura de lo que dice, por momentos, callado, pero cuando habla, expresa claramente lo que quiere, y eso admiro en las personas; más allá de la profesión, me gusta conversar con personas que tienen las cosas claras como las tiene Sergio", comentó la conductora a GVN Producciones.

Asimismo, la popular 'Señito' indicó que el principal objetivo de "La gran estrella" es promover el talento peruano, lograr que se reconozca a nivel internacional, y que tenga participación activa en el mundo, a través de grandes festivales.

"Este programa trae a personas muy valiosas al escenario, tanto a participantes, como a mentoras, este sábado ya conocerán a las mentoras, a las tutoras, así como la participación de un estupendo productor musical, como Sergio George", adelantó Gisela Valcárcel.

"Creo que todas las semanas podemos sorprender con lo que sucede, no solo por quienes están en la pista, sino, por todo lo que sucederá en nuestro escenario. Además, puedo decir que este año el escenario es una de las cosas más llamativas, no se lo pierdan cuando empiece a encenderse", añadió.

Sergio George buscará llevar al estrellato a artistas peruanos

Sergio George ya está en suelo peruano, y busca encaminar al artista nacional de la misma manera como lo ha hecho con otras figuras en el mundo. Estas fueron, sus primeras impresiones.

"Ya quiero conocer a los talentos de 'La gran estrella', quiero encaminarlos y hacerlos conocidos en el extranjero. Esta es una industria en la que todos tenemos que darnos la mano... créanme que estoy aquí para sumarme al gran equipo de músicos que hay en este show, la música nos necesita unidos", dijo el productor.

Después de escuchar las voces de los participantes que, este sábado 6 agosto a las 9 de la noche, llegan a 'La gran estrella', Sergio declara sentirse muy feliz y agradecido de estar en Perú.

"He escuchado a los chicos y son fabulosos, ya quiero verlos en escena este sábado". Antes de finalizar, el músico agradeció a todas las personas que le han demostrado su cariño y admiración. "Quiero dar las gracias a las personas que me dieron la bienvenida en el aeropuerto, no imaginaba que me recibirían con tanto cariño", acotó.

