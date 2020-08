Tula Rodríguez participará en "La Otra Orilla". | Fuente: Difusión

La conductora de televisión Tula Rodríguez regresa a la actuación en el capítulo de este jueves 13 de agosto de la serie de Michelle Alexander, "La Otra Orilla".

En “La Otra Orilla”, que se transmite de lunes a viernes a las 8:30 de la p.m., por América Televisión, Rodríguez encarnará a la Licenciada Carmen Zuzunaga, una enfermera que pondrá en aprietos a Gloria (Carolina Infante), acusándola de irresponsable ante los medios de comunicación.

Para la presentadora de "En Boca de Todos", el poder participar en la producción nacional la ha dejado satisfecha y aprovechó el momento para destacar la labor del personal médico en la lucha contra la pandemia.



“Para mí fue hermoso, primero recibir la llamada de Del Barrio Producciones. No actúo hace mucho tiempo y, ahora, haber participado con este papel en 'La Otra Orilla', me hace sentir muy contenta", señaló. "Ya me estoy muriendo por verme (risas)", añadió.

"Por otro lado, abrazar a toda la gente que en este momento está trabajando desde la primera línea dándolo todo, incluso arriesgando su vida”, señaló Tula Rodríguez.

“La Otra Orilla” cuenta con un destacado elenco formado por grandes actores nacionales como Carolina Infante (Gloria), Gonzalo Molina (Pablo), Irene Eyzaguirre (Magda), Martin Velásquez (Sergio) y Alicia Mercado (Patty).

Asimismo, el reparto cuenta con el primer actor nacional, Carlos Victoria (Beto), Laly Goyzueta (Lorena), Sol Nacarino (Ruth), Francesca Vargas (Zoila) y Juan Pablo Abad (Yustin).