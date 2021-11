Joey Montana se quiebra al eliminar a dos participantes de su equipo en "La Voz Kids". | Fuente: Instagram

Ya comenzaron las batallas en “La Voz Kids” y los entrenadores tienen la dura tarea de escoger solo a un participante de los tres que se enfrentan en el escenario. En la última edición del programa, fue el equipo de Joey Montana quienes tuvieron que cantar para continuar en competencia.

Los niños interpretaron el tema ‘Mi persona favorita’, de Río Roma, y el artista panameño se quedó con Haizam. Al decir el nombre del escogido, el cantante se puso a llorar ya que sintió que los todos deberían pasar a la siguiente ronda.

"No me esperaba que iba ser tan difícil. Quién soy yo para decirles que no pueden estar los 3. Se siente feo porque hoy le estoy diciendo que no. Ojalá fuera el público que eligiera por votación y no yo. Yo sé que vienen con la ilusión de pasar”, dijo Joey Montana entre lágrimas.

Además, no entendió como Eva Ayllón y Daniela Darcourt no se conmovieron en las ediciones anteriores de “La Voz Kids” ya que son niños: “Me imagino a mis hijas alguien diciéndole que no. Capaz la próxima vez iré con más fuerza. No pensé que me iba a quebrar. Son niños tienen sueños vienen pensando que van a pasar, está difícil", sostuvo.

Joey Montana baila festejo en "La Voz Kids"

En la edición del viernes 5 de noviembre, Joey Montana volvió a enamorarse de los ritmos peruanos y esta vez fue de la mano de Eva Ayllón quien le enseñó a bailar festejo con la canción "Ritmo, color y sabor" en "La Voz Kids".

Después de que la participante Lucero del Castillo interpretara "Como yo nadie te ha amado", el cantante panameño se paró en el escenario para aprender a bailar este género criollo.

Sin embargo, fue Eva Ayllón la que se puso al medio de la pista y comenzó a moverse al ritmo de la canción. "Todos mis fanáticos se han ido con este movimiento", dijo entre risas Joey Montana.

