Nicole Favre comparte la silla de entrenador con Joey Montana en "La Voz Kids". | Fuente: Universal Music Group

En una reciente emisión de "La voz kids", la artista peruana Nicole Favre se presentó y compartió el asiento de entrenador con el panameño Joey Montana, con quien lanzará próximamente una canción que ambos han compuesto.

"El simple hecho de que Joey Montana me haya invitado a participar es un gran honor. Lo considero un artista muy completo y una gran persona", señaló la cantante en un comunicado de prensa difundido por su disquera Universal Music Group.

Para Nicole Favre, su paso por "La voz kids" fue también "una experiencia particular", pues pudo "compartir el set con jueces" que admira "desde niña". "Y haber podido escuchar a tantos talentos muy jóvenes ha sido muy lindo, estoy muy orgullosa de mi país y nuestra gente", agregó.

Valga recordar que Joey Montana estrenó, recientemente, el sencillo "Tiny Winey", que contó con la participación de la bailarina Valeria Sandoval, quien le da su toque único a un tema que, por su ritmo sabroso, es toda una invitación a bailar.

Joey Montana y Nicole Favre, últimos proyectos

"Tiny Winey" representa, según la discográfica, "la esencia de Joey Montana", pues en la canción convive lo romántico con lo bailable. Un tema que transmite ambos mensajes y en el que resalta la magia del reggaetón.

El sencillo cuenta con un videoclip que contiene una alta dosis de baile y ‘flow’, con el que se busca demostrar algo colorido y cautivante para mantener los ojos de la audiencia ocupados. Con este proyecto, Joey Montana no deja de sorprender a sus fans con canciones tan alegres como románticas.

Por su parte, Nicole Favre lanzó este año su primer disco de estudio, titulado "Y te lo digo yo", que en conversación con RPP Noticias lo calificó como un trabajo "muy personal". "Yo he escrito todas mis canciones y quiero comunicar este sonido original, propio", sostuvo en su momento.

En agosto pasado, además, participó en el regreso a los escenarios de Danna Paola, quien ofreció un concierto en México. "Gracias por estar y ser parte. La rompiste, mami", le dijo la artista mexicana en una publicación en redes sociales.







