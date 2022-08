Carmen Castro cantó 'Yo te esperada', tema de Alejandra Guzmán, en los conciertos en vivo de "La Voz Perú". | Fuente: Twitter

Ya iniciaron los conciertos en vivo en “La Voz Perú” y los participantes están sorprendiendo a los entrenadores para tener su pase a la final. Esta vez, Carmen Castro tenía un as bajo la manga que dejó con la boca abierta a más de uno.

La recordada imitadora de ‘La India’ subió al escenario para cantar ‘Yo te esperaba’, éxito de la mexicana Alejandra Guzmán. Antes de hacer su show, comentó que este tema es especial debido a que se lo dedican muchas madres a sus hijos.

Carmen Castro, quien perdió un bebé hace más de un año, terminó su presentación en “La Voz Perú”, y abrió su saco para revelar su avanzado estado de embarazo, mientras en la pantalla se mostraba una ecografía.

Cristian Rivero y los entrenadores creyeron que todo era parte del show, pero la participante dijo: “Ese bebé es mío”. Todos corrieron a abrazarla para felicitarla y enfocaron a su pareja, Miguel Ruiz (imitador de Marc Anthony) quien también se sorprendió y no pudo ocultar sus lágrimas.

Carmen Castro perdió a su bebé

En mayo de 2021, mediante sus redes sociales, Carmen Castro, imitadora de ‘La India’ en “Yo soy” y participante de “La Voz Perú”, anunció que decidió renunciar al programa de canto debido a que perdió a su bebé.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de Instagram, la artista reveló que, después de haber participado en las audiciones a ciegas de la temporada del mencionado año, comenzó a sentirse mal y tras realizarse una prueba de descarte, dio positivo a COVID-19, pero tuvo que parar su tratamiento al enterarse que estaba embarazada.

Sin embargo, al no recibir el alta del médico tuvo que dar un paso al costado, así que no grabó las batallas de “La Voz Perú” y reveló una triste noticia. “Esta enfermedad me quitó la posibilidad de hacer lo que me gustaba: cantar, y también perdí mi embarazo”, escribió Carmen Castro.

La imitadora de ‘La India’ contó que todo esto fue el principal motivo por el que no estuvo activa en las redes sociales. Asimismo, agradeció a sus fanáticos por el apoyo y agregó que poco a poco está asimilando su pérdida.

“Todos los días me levanto miro al cielo y doy gracias a Dios por estar aquí y por cuidar a mi bebé que yo sé que está con él”, finalizó.

