Fernanda Rivera, de 15 años, abrió la gala de conciertos en vivo en "La Voz Perú". Sin embargo, los nervios la traicionaron y olvidó la letra de la canción. | Fuente: Twitter

Un emotivo momento se vivió en la última edición de “La Voz Perú” luego de que Fernanda Rivera, de 15 años, abriera la gala de conciertos en vivo. Sin embargo, los nervios la traicionaron y olvidó la letra de la canción.

Al cantar el tema ‘Volver a amar’, la joven no pudo continuar y los entrenadores corrieron en su ayuda, Daniela Darcourt tomó el micrófono y siguió. Luego, Rivera se repuso y pudo terminar su show.

Todos quedaron en shock y, tras ello, Cristian Rivero mandó a un corte comercial. Al regreso, Eva Ayllón tomó la palabra: “El temor es algo normal, el miedo también, pero de todo eso te tienes que alimentar y tienes que aprender a superarlo. No te preocupes, no muevas la cabeza y no atraigas lo negativo. Tranquilízate, respira y se feliz. No te preocupes, hoy no pasó nada”.

Por su parte, Christian Yaipén le dio un consejo. “La vida está llena de obstáculos que te van a seguir pasando a lo largo de tu carrera, estás jovencita y eso me alegra mucho. Me alegra que te haya pasado ahorita y que se hayan parado mis compañeros... Esta vez te dimos nosotros la mano, quiero que en tu vida te rodees de buenos amigos, esos que nos hacen falta a los artistas”.

Finalmente, el vocalista de Grupo 5 la salvó de la eliminación por la que Fernanda Rivera continúa en competencia junto a Deyker Alexander, quien fue el segundo salvado.

"La Voz Senior" ya tiene fecha de estreno

"La Voz Senior", el popular programa de canto dirigido para participantes mayores de 60 años, se estrena el próximo lunes, 22 de agosto, a través de la señal de Latina. Igual que el formato original, el reality constará de tres etapas: las audiciones a ciegas, las batallas y, finalmente, los conciertos donde se definirá al ganador.

La segunda edición del reality musical contará con la participación de grandes referentes de la música, como el ex Menudo René Farrait, la cantante nacional Eva Ayllón, la salsera Daniela Darcourt y el músico y presentador Raúl Romero, quien regresa a la televisión después de casi diez años.

De acuerdo a los avances promocionales, el programa promete una edición "muy emotiva", remarcando que los adultos mayores necesitan que sus sueños se cumplan.

"El objetivo del formato de 'La Voz Senior' es brindar una nueva oportunidad a aquellas voces que no pudieron vivir su sueño cuando eran jóvenes. Viviremos grandes momentos en una temporada muy emotiva y especial", indicó Eva Ayllón.

"Para mí es un momento especial, volver a la tele después de diez años ha significado pensar las cosas, pensarlas detenidamente. Tenía miedo de estar en un formato que recayera todo en mí", añadió Raúl Romero.

