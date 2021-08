"La Voz Perú": Mauren Mendo elogia a Fito Flores por su versión de 'Pegasus Fantasy'. | Fuente: Composición

Tras la gran presentación de Fito Flores en "La Voz Perú" con el tema 'Pegasus Fantasy' en japonés y español, Mauren Mendo, intérprete oficial de las canciones de ‘Saint Seiya’ para Latinoamérica, le envió un saludo por medio de sus redes sociales.

El artista se emocionó al ver que, a pesar de que la serie más conocida como 'Caballeros del Zodiaco' fue estrenada en 1985, aún haya gente que es fanática de este manga.

“Fito Flores, te mando un saludo con todo el poder del Cosmos. Te deseo muchos éxitos en 'La Voz Perú', dale con todo, eleva tu séptimo sentido", se le escucha decir en el video.

Los seguidores del programa y del concursante no dudaron en agradecer al intérprete de 'Saint Seiya' por ver el talento que hay en nuestro país.

La cultura asiática en "La Voz Perú"

La cultura asiática se apoderó una vez más del escenario de “La Voz Perú”. Fito Flores, participante del equipo de Guillermo Dávila, sorprendió a todos en el set y a sus fanáticos luego de cantar ‘Pegasus Fantasy’ el opening de la serie manga ‘Saint Seiya’, más conocido como “Caballeros del Zodiaco”.

En otro momento de la competencia, Karin Idol Perú presentó un mix de las canciones más populares del anime “Dragon Ball”. La concursante incluyó “Tu corazón encantado” y “Romance te quiero dar” demostrando por qué debe quedarse en el programa. Su fanatismo por este tipo de temas y por la cultura otaku hizo que recibiera buenos comentarios.

Berioska también está enamorada de esta cultura y entonó en japonés "Blue Bird", el tema del famoso anime “Naruto: Shippūden”. Al iniciar su presentación en “La Voz Perú”, bastaron pocos segundos para que los miembros del jurado presionaran el botón rojo y voltearan su silla para pedirle a la concursante que forme parte de sus equipos.

