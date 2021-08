"La Voz Perú": Daniela Darcourt se quiebra nuevamente al recordar a su abuelo que falleció hace 14 años. | Fuente: Instagram

En la última edición de “La Voz Perú”, Daniela Darcourt no pudo evitar quebrarse nuevamente al recordar a su abuelo que falleció hace 14 años. Tras la presentación de Aldair Sánchez, miembro de su equipo, la salsera no pudo contener las lágrimas.

“El jueves, que es la final, es cumpleaños de mi abuelo y esa canción es una de sus favoritas. Trato de que cuando la escucho, mi corazón no se me haga añicos, pero me hace mucha falta”, dijo al escuchar al cantante interpretar ‘Dos gardenias’.

Hablando con la voz entrecortada, Daniela Darcourt comentó que se imaginó a su ser querido bailando como antes.

“Cada vez que escucho la canción, me imagino bailando a mi abuelo. A veces siento que me abrazara y como si estuviera entre nosotros, eso es lo que me pone triste”, concluyó sus comentarios en “La Voz Perú”. Cabe resaltar que, en ediciones anteriores, también tuvo presente a su abuelo ya que siempre lo recuerda.

Daniela Darcourt siempre recuerda a su abuelo

A principios de agosto, en la edición de los knock outs de “La Voz Perú”, se tuvo como protagonista a la cantante salsera y entrenadora del programa Daniela Darcourt. Durante la presentación de Thony Valencia, del equipo de Eva Ayllón, Daniela recordó a su abuelo, fallecido hace 14 años, al escuchar el tema “Y cómo es él”, interpretado por el participante.

“Yo soy muy sentimental, creo que he sido la más llorona de la competencia, eso no se vale, pero es real. La canción de Alexis (Pazos) tuvo que ver con mis procesos de enamoramiento. La has hecho tuya, como hace mucho no la escucho, tan real. Luego llegó el momento de Thony (Valencia) y esa canción me hace acordar a mi abuelo”, comenzó contando.

Así, Darcourt contó cómo el tema se relaciona con su abuelo y el especial lazo que tenía con él. “Hace 14 años (desde que falleció su abuelo), creo que yo no conozco el amor de verdad y me has arrancado el corazón del pecho porque he imaginado que me la estaba cantando mi abuelo”, dijo.

