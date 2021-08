Groovy, popular bot de música de Discord, es obligado por Google a desconectarse. | Fuente: Unsplash

Groovy es un popular bot en Discord que funciona como un 'DJ virtual' reproduciendo música desde YouTube. Los usuarios solo debían instalar el bot y escribir comandos para cambiar de canción.

Sin embargo, Google ha solicitado el cese y desistimiento a los propietarios de Groovy Bot, el cual se encuentra instalado en más de 16 millones de servidores de Discord. El gigante tecnológico quiere que el bot desaparezca en siete días, y Groovy anunció que lo hará el 30 de agosto.

"Groovy ha sido una gran parte de mi vida durante los últimos cinco años. Comenzó porque el bot de mi amigo apestaba y pensé que podía hacer uno mejor", dice Nik Ammerlaan, propietario de Groovy Bot, en un mensaje que anuncia el cierre.

Adiós a la música en Discord

Groovy permitió a muchos grupos de amigos recrear una fiesta durante una videollamada, utilizando el audio de los videos de YouTube. Durante los últimos años se ha vuelto muy popular y algunos especialistas estiman que tiene más de 250 millones de usuarios.

"No estoy seguro de por qué decidieron enviarlo (el cese) ahora", dice Ammerlaan en una entrevista con The Verge. "Probablemente simplemente no lo sabían, para ser honesto". El desarrollador confiesa que Groovy era un gran peso sobre sus hombros y que en cualquier momento Google se acercaría para tomar acciones. "Era solo una cuestión de ver cuándo sucedería", dice Ammerlaan.

Aunque Groovy Bot era compatible con Spotify, YouTube, Soundcloud y otros servicios, "algo así como el 98 por ciento de las pistas reproducidas en Groovy eran de YouTube", dijo Ammerlaan. Estas acciones de Google podrían repetirse en muchos otros bots que se alojan en Discord.