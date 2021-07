Guillermo Dávila a Daniela Darcourt por interrumpir a participante en "La Voz Perú": "¡Cállese!" | Fuente: Composición

Daniela Darcourt ha sido criticada por cantar mientras los participantes de “La Voz Perú” están realizando sus audiciones a ciegas y esta vez, fue su compañero Guillermo Dávila quien le pidió que no interrumpa cuando se va a tomar una decisión.

Tras el ingreso de Beibel Flores, un joven concursante que luego de interpretar el tema “Libido” del grupo peruano “Libido”, hizo que la salsera y Eva Ayllón voltearan su silla para pelearse por su voz.

El cantante reveló que tiene como influencia a Gerald Way, vocalista de My Chemical Romance, y fue esa banda la que hizo que amara la música. Después de escuchar esta pequeña historia, Mike Bahía le pregunta a cuál de los dos equipos desea ir, sin embargo, Daniela Darcourt comienza a cantar mientras el participante iba a dar su decisión.

Ante ello, Guillermo Dávila le dice: “¡Daniela, cállese!”; y la salsera llevó la mano a su boca ocasionando risas entre los presentes de “La Voz Perú”. Luego del intento de Darcourt por incluir a Flores en su equipo, él decidió irse con Eva Ayllón.

"Mejor ya no trabajo"

Daniela Darcourt bromeó con su salida de “La Voz Perú”, tras ser bloqueada por tercera vez por uno de sus colegas entrenadores. La salsera se mostró incómoda después de que Mike Bahía la bloqueara para poder quedarse con una de las postulantes y se retiró del set para “conversar” con la producción.

“Espero que no te lo vayas a tomar personal”, dijo Mike Bahía tras dar la bienvenida a la concursante Amanda en su grupo de cantantes. Se recuerda que anteriormente la cantante había bloqueado al colombiano en la temporada, sin embargo, esta vez ella no soportó que sucediera una vez más.

“Yo ahorita regreso, voy a haber con la producción porque honestamente es la tercera vez de lo que va de la temporada que me bloquean, a mí me preocupa y si me van a bloquear mejor ya no trabajo”, respondió Daniela Darcourt ante el comentario de su compañero y se retiró del set de “La Voz Perú”.