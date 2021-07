Daniela Darcourt fue bloqueada por tercera vez en la nueva temporada de "La Voz Perú". | Fuente: Instagram

¿Daniela Darcourt se retira del programa? En la más reciente edición de “La Voz Perú”, la salsera bromeó con su salida del formato reality de canto luego de ser bloqueada por tercera vez en la competencia. La salsera peruana se mostró incómoda, después de que Mike Bahía utilizara todo en su poder para poder quedarse con una participante en su equipo.

“Espero que no te lo vayas a tomar personal”, dijo Mike Bahía tras dar la bienvenida a la concursante Amanda en su grupo de cantantes. Se recuerda que anteriormente la cantante había bloqueado al colombiano en la temporada, sin embargo, esta vez ella no soportó que sucediera una vez más.

“Yo ahorita regreso, voy a haber con la producción porque honestamente es la tercera vez de lo que va de la temporada que me bloquean, a mí me preocupa y si me van a bloquear mejor ya no trabajo”, respondió Daniela Darcourt ante el comentario de su compañero y se retiró del set de “La Voz Perú”.

Daniela Darcourt responde a las críticas

Las críticas contra Daniela Darcourt como entrenadora de “La Voz Perú” han sido compartidas por diversos internautas. Pero ante las detracciones, la salsera peruana decidió responder fuerte y claro desde sus redes sociales.

“Cuando yo empecé me decían: ‘Si tú te laceas el pelo, vas a cobrar mil dólares’, ‘si tú haces ejercicio y te ves delgada, vas a ganar más’. Hoy me visto como me da la gana y soy como me da la gana, hablo como me da la gana y soy como me da la gana”, comenzó diciendo en una historia de su cuenta de Instagram.



Como se recuerda, Daniela Darcourt recibió una serie de comentarios negativos por sus seguidores luego de que le dijeran que no hablaba como peruana, sino que imitaba el acento de Mike Bahía. “Soy como me da la gana y estoy en esta silla por ser como me dio la gana ser”, acotó.

