“La Voz Perú”: Oriana Montero fue eliminada de la competencia por Guillermo Dávila

La imitadora de Mon Laferte, Oriana Montero, fue eliminada en un reciente programa de “La Voz Perú” tras perder duelo con su compañero de equipo Fito Flores. El entrenador Guillermo Dávila tuvo que tomar la decisión a pocas semanas de la final del programa de canto.

La cantante venezolana se venía perfilando como una de las favoritas del programa de canto al resultar como la más votada en uno de los programas, sin embargo, su interpretación del tema “Desesperado” no pudo superar la presentación de su compañero con el tema “We are the champions”.

“Siento que cumplí el sueño de estar acá. Les agradezco a cada uno de ustedes, al equipo, a ustedes entrenadores y a cada persona que está en su casa por creer en mí. Han sido días difíciles pero ustedes me han ayudado a ir superando todo”, señaló la joven con lágrimas en los ojos.

“Estas lágrimas son de orgullo porque por mí misma pude estar aquí y mi agradecimiento a ustedes por algún día haberme escogido para pisar este escenario y dejar una huella. Me voy muy feliz de haber vivido esta experiencia”, agregó Oriana Montero.

Oriana Montero recibió críticas

Oriana Montero, pasó un momento incómodo en su presentación en “La Voz Perú”. La cantante iba a interpretar “Listen” de Beyoncé, sin embargo, paró el concierto porque no era el tono con el que había quedado con la producción.

“Un momento es que sí, es que ese no fue el tono. Era el tono más arriba”, se le escuchó decir mientras se acercaba al director de la banda.

Esta actitud generó una serie de discrepancias tanto con los entrenadores y los fanáticos de “La Voz Perú” ya que el concurso era en vivo. De acuerdo con la concursante del equipo de Guillermo Dávila, después de terminar su ensayo, le dijo a la producción que la canción sería un tono más arriba.

“Tenemos que respetar la competencia, tienes que salir a matar. Estamos en show en vivo y todos merecen respeto. La gente en sus casas me va a dar la razón, no se podía parar la competencia. Todos tus compañeros tienen una oportunidad”, dijo Daniela Darcourt en “La Voz Perú”.

Por otro lado, Mike Bahía y Guillermo Dávila defendieron a Oriana Montero y aceptaron que repita su canción. Sin embargo, dejaron claro que no es totalmente justo ya que los demás participantes también podrían pedir cantar otra vez si es que sucede algún error.

