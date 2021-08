"La Voz Perú": Participante canta "Pegasus Fantasy" en japonés, opening de "Caballeros del Zodiaco". | Fuente: Composición

La cultura asiática se apoderó una vez más del escenario de “La Voz Perú”. Fito Flores, participante del equipo de Guillermo Dávila, sorprendió a todos en el set y a sus fanáticos luego de cantar ‘Pegasus Fantasy’ el opening de la serie manga ‘Saint Seiya’, más conocido como “Caballeros del Zodiaco”.

Vestido con un saco largo color blanco y acompañado de dos cajas que formaban parte de la escena, el artista interpretó el tema en japonés dejando con atónito a más de uno. Después de iniciar en balada, continuó con el clásico rock que hizo vibrar a los presentes.

Tras finalizar su presentación en “La Voz Perú”, Eva Ayllón se animó a dedicarle un mensaje de aliento previo a la etapa de eliminación: “Cualquiera de los chicos puede resultar ganador, pero creo que tú eres un gran finalista”, comentó la cantante criolla.

Luego de sus palabras, el público eligió a Fito Flores como el más votado y pasa a la siguiente gala. Guillermo Dávila se mostró orgulloso de su pupilo quien es un buen representante de su equipo y espera que gane el concurso.

"Caballeros del Zodiaco" presente en "La Voz Perú"

En el 2015, Jefferson Tadeo llegó a La Voz Perú con un as bajo la manga y consiguió que los cuatro coach giren su asiento para tenerlo en su equipo.

Para lograrlo, el participante no tuvo mejor idea que interpretar la versión en español del tema "Pegasus Fantasy" de "Saint Seiya".

Finalmente, el concursante eligió ser parte del equipo de Alex Lora, pese a que los demás entrenadores hicieron de todo para trabajar su potente voz.

Cabe resaltar que después de seis años, fue Fito Flores quien se animó a interpretar nuevamente este tema solo que combinando la versión en japonés para luego darle pase el español.

