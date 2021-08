"La Voz Perú": Participante revela que no quería estar en el equipo de Daniela Darcourt, sino en el de Mike Bahía | Fuente: Instagram

En el inicio de los conciertos en vivo, el equipo de Mike Bahía sorprendió luego de que Iván Mc sea el único participante que se enfocara en el reggae. Como se recuerda, su llegada a “La Voz Perú” fue turbulenta ya que Daniela Darcourt bloqueó al colombiano para que no fuera a su equipo.

Ante esta polémica, el joven se pronunció por medio de las redes sociales del programa y agradeció al colombiano de ‘robarlo’ para su grupo ya que ni bien pisó el escenario, ya tenía su entrenador elegido.

“En mi audición Daniela bloqueó a Mike, era algo que no me esperaba, me sorprendió totalmente porque desde el inicio mi intención era irme donde el parcero”, comentó Iván Mc.

“Desde mi audición sentí una buena química con Mike y creo que esa fue una de las principales razones para que Mike pueda robarme en el knock out. Creo que lo que Mike vio en mí fue la afinidad y el gusto por el mismo género, el reggae, y estoy supercontento de estar en este equipo de Mike Bahía”, agregó el participante.

Ahora, este sábado 7 de agosto tendrá que demostrar que merece quedarse en “La Voz Perú” ya que cantará con su compañero del mismo equipo y solo uno quedará en el programa.

¿Le falta experiencia a Daniela Darcourt?

Tras el inicio de los conciertos en vivo en “La Voz Perú”, los comentarios de los entrenadores se volvieron más intensos. Después de las actuaciones de Narda Pumarada, concursante del equipo de Eva Ayllón, generó una serie de comentarios.

“Eufórico es poco, lo que siento yo es que has transmitido, certero, todo eso que decías. Demasiado fuerte, te felicito corazón”, se le escuchó a decir a Guillermo Dávila. Así que se mostró orgullosa y dijo que “su grupo se respeta”.

Sin embargo, Daniela Darcourt se quiso sumar a los comentarios de 'la maestra' e insinuó que uno de sus pupilos podría ganar, pero Eva Ayllón le recordó que debe ir con calma ya que aún es nueva en la música y le falta experiencia: “Ella está recién nacida. Ella está chiquitita todavía. Ella es la bebé de ‘La Voz’”, le dijo la cantante criolla a la salsera.

Al escuchar estas palabras, la intérprete de "Adiós amor" solo se rió y reconoció que los participantes del equipo de ‘la maestra’ en "La Voz Perú" son buenos cantantes.

