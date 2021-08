Eva Ayllón elogió a concursante que cantó pese a secuelas del COVID-19

En un reciente programa de “La Voz Perú”, una de las concursantes sorprendió a los entrenadores Eva Ayllón, Mike Bahía, Daniela Darcourt y Guillermo Dávila, pues, pese a que contrajo COVID-19 hace unas semanas, pudo presentar un gran show.

La participante llamada Nicolle Manrique cantó el tema “Y hubo alguien”, de Marc Anthony, con el que recibió las felicitaciones de la intérprete criolla quien comentó que se había sentido preocupada por la salud de la joven quien había informado sobre un dolor en la garganta como parte de las secuelas de la COVID-19.

“El público muchas veces ignora las cosas que pasan aquí”, comentó Eva Ayllón. “Ella ha estado muy malita de la garganta toda la tarde, hasta yo que no pertenece a mi equipo me preocupé mucho por ella. Lo has hecho muy bien, has salvado la situación”, agregó la cantante.

Eva Ayllón se preocupó





La cantante criolla comentó que a veces el público del programa no sabe lo que sucede detrás de cámaras pero los entrenadores sí y en esta ocasión, los ‘coaches’ se preocuparon por la salud de la joven. Sobre esto, Manrique confirmó que estuvo a punto de retirarse del programa pero que actualmente se siente agradecida por continuar.

“Aún no puedo creer que me encuentre en la etapa de conciertos en vivo, ya que estuve a punto de retirarme del todo porque fui víctima del COVID-19”, comentó la joven. “Cuando me enteré me sentí muy triste y sentí que realmente parte de mi sueño se estaba frustrando. Estoy aquí en representación de todas aquellas personas que vinieron por una oportunidad en ‘La voz Perú’ y por este virus vieron sus sueños truncados”, agregó.

Mike Bahía, el ‘coach’ de Nicolle Manrique, también se refirió a su potente participación. “Qué gusto siempre escucharte, eres demasiado profesional, me has generado esa impresión a mí y a todos los que nos rodeamos de tu talento desde el primer momento porque tuviste una situación con el COVID-19 al inicio y lo manejaste con el mismo profesionalismo de esta noche”, señaló.



