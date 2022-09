Miguel Ángel Montero, de 68 años, no pasó el casting de "La Voz Senior". | Fuente: Captura de pantalla

En una de las ediciones de “La Voz Senior”, un participante sorprendió por su reacción ya que ni uno de los cuatro entrenadores se animó a voltear su silla. Miguel Ángel Montero, de 68 años, cantó un tema de Los Ángeles Negros, pero no logró convencer a los expertos.

Esto generó incomodad en él y se molestó. A pesar de que Eva Ayllón lo felicitó y le pidió volver para la siguiente edición, Montero se negó rotundamente: “No, esta era mi despedida. Ya no voy a regresar, mejor, porque ya no estoy en intención de que me llamen. De todas maneras, gracias. Nos encontramos en el cielo”.

Los entrenadores de “La Voz Senior” quedaron sorprendidos por esta reacción y detrás de cámaras lamentaron lo sucedido. Por un lado, René Farrait consideró que los adultos mayores pueden sentir frustración al ver que nadie ha volteado.

“Es duro, no es fácil pararte ahí y que te juzguen. Pienso que no debería molestarse. Entiendo que es diferente, son personas mayores que llevan muchos años siguiendo ese sueño y el que nosotros no los escojamos, les causa una frustración grande”, agregó el cantante boricua. Para Daniela Darcourt, la actitud de Miguel Ángel Montero no fue la correcta.

Eva Ayllón y Daniela Darcourt unen sus voces

Eva Ayllón regrabó "De qué estoy hecha", uno de los temas más populares de su repertorio que ahora cuenta con la participación de Daniela Darcourt. Juntas hicieron que el vals y la salsa alternen en esta nueva versión que fue compuesta por Rafael Ferro y Roberto Livi.

Esta colaboración se dio por iniciativa de Eva, luego de la invitación que la criolla hizo a la salsera para compartir escenario en el show virtual "Emociones", realizado en julio del año pasado. En aquella ocasión, ambas acordaron grabar el tema en cuanto sus agendas puedan coincidir.

Para lograr el objetivo, Eva Ayllón y Daniela Darcourt, quienes participan como 'coaches' en 'La Voz Perú', se reunieron en el estudio de grabaciones para registrar esta nueva versión, que inicia con un sentido vals y da paso a una contagiosa salsa.

"Estoy feliz de presentar esta colaboración con Daniela. Como he declarado antes, es tan talentosa que con ella quiero hacerlo todo: video, gira, disco... Esta colaboración es solo el inicio de lo que podemos hacer en conjunto", afirma Ayllón en un comunicado.

