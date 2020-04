La serie "Los Vílchez" llegó a su capítulo final y no tendrá otra temporada. | Fuente: Archivo

Tras conocerse que "Los Vílchez" no tendrá tercera temporada, los actores que trabajaron en la popular serie se despidieron de la misma con emotivos mensajes.

Patricia Barreto publicó una serie de fotografías de su personaje Julia. "Hasta siempre mi Julita ¡Gracias totales! Los extrañaré", anotó en Instagram.

Por su parte, Mayra Goñi le dijo adiós a su personaje Viviana y recalcó el gran parecido entre ambas. "Aquí estoy yo, como la Vivi. No hay mucha diferencia con Mayra Goñi somos casi iguales", escribió.

"Soy muy dormilona y cada vez que me enteraba que no salía en algunas escenas aprovechaba y dormía en cualquier rincón. Tengo mucha nostalgia, Viviana es el mejor personaje que me ha tocado interpretar. Ha marcado mi vida y me da penita que hoy se acabe pero estoy feliz de haber sido parte de esta novela, que ha dejado mensajes muy importantes en sus hogares", añadió la artista.

Por su parte, Patricia Portocarrero, quien dio via da María Elena Vílchez, dejó un extenso mensaje con el que se despidió de su papel en "Los Vílchez".

"Me despido de una etapa importante para mí. Me despido del amor del público, de los miles de mails con palabras tan hermosas para mi trabajo. Me despido del trabajo de años con grandes compañeros detrás de escena (los amo equipo técnico) y delante de ella en especial Mayra Goñi, Sergio Paris y Ana Cecilia Natteri", sostuvo en Instagram.

Asimismo, Sergio Paris se se despidió de Facundo con un mensaje de agradecimiento al público. "Hoy se termina 'Los Vilchez 2' y con ello el.final de este personaje que me.acompañó.durante los últimos años. Gracias a Facundo por el cariño de la gente y por permitirme jugar", expresó.

Juan Ignacio Di Marco, que dio vida a Bicho en "Los Vílchez 2",compartió en Instagram una fotografía del final de la serie, en la que besa a Julia y dejó un mensaje: "Bacteria del mal. Siempre fuiste tú. Siempre fuimos nosotros".

Finalmente, Stefano Salvini, el querido Vasco en la serie "Los Vílchez", dedicó un extenso mensaje y recalcó que lo mejor de este trabajo fue que logró hacer grandes amigos y que pudo encontrar el amor al lado de Alessa Esparza.

"No hubo ni un solo día que no me haya sentido pleno y feliz haciendo mi trabajo. No hubo ni un solo día que no me haya reído sin parar. Hice grandes amigos, para toda la vida, y conocí a la persona que encontró el lugar para abrir mi corazón y quedárselo todito. Gracias Vílchez por haberme dado tantas alegrías y lecciones de vida que nunca olvidaré. Hasta siempre", escribió el actor.