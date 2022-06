Sergio Delgado fue el DJ del programa de Magaly Medina. | Fuente: Instagram

Magaly Medina se ha caracterizado por destapar ‘ampays’ en su programa de espectáculos, sin embargo, también es conocida por llamarle la atención a sus trabajadores cuando lo le ponen rápido las imágenes o la música.

Es así que el pasado lunes 6 de junio, la popular ‘Urraca’ le pidió al productor de ‘Magaly Tv: La firme’ que “regrese a su casa” al DJ Sergio Delgado por lo que él renunció.

“¿Puedes ponerme algo de música de fondo, por favor? Te lo puedo suplicar, 1 sol de música, 0.50 céntimos, es lunes, empezamos la semana... y te buscas algo, la parte más bonita de una canción, lo que hace un DJ, ¿de dónde lo sacaron para irlo a dejar? ¡Patrick, por Dios! Ya reniego con los que ponen mal los VTR”, dijo Magaly Medina.

Tras este incidente, el DJ Sergio Delgado decidió renunciar al programa de ATV y así lo comunicó en sus historias de Instagram: “Hoy le pongo fin a mi temporada trabajando para el programa Magaly TV”, se lee en la publicación. Y más abajo escribió: “La tranquilidad mental es primero”.

En otra imagen, aseguró que "todo tiene límite" y que la razón por la que no sonó la música fue por una descoordinación de producción: "Fue faltando un minuto al aire (...) Por eso el que paga los platos rotos es el DJ. Pero bueno, cuando una puerta se cierra, otra se abre. Es mejor dar un paso al costado si no valoran tu trabajo".

El DJ del programa de Magaly Medina anunció su retiro de "Magaly TV: la firme" por diferencias con la conductora.

Renunció el equipo de producción de Magaly Medina

No es la primera vez que Magaly Medina tiene problemas con sus trabajadores. A inicios de 2015, la conductora reveló que no estaba conforme con el trabajo que realizaba su equipo de producción, por ese motivo, los colaboradores del programa y el productor Martín Suyón decidieron renunciar, según detalló El Popular.

Se supo que Suyón presentó su carta de renuncia ante la gerencia de la empresa, tras los duros calificativos lanzados por la periodista y se negó a hablar sobre el tema.

“No diré nada, no es mi asunto, no insistan, por favor”, declaró. Como se recuerda, Magaly Medina indicó que sentía que su equipo de producción era ‘prestada’ y comparó sus condiciones de trabajo con las que tenía antes.

“Me fastidia tener una producción que parece prestada, una oficina que está en el último… Bueno, en fin, he trabajado en peores condiciones, pero si la comparas con… Tú conoces mi oficina, ¿no? Bueno, yo era la reina, ¿cierto? Era la niña engreída, la niña malcriada, pero venir acá y… Siento que mi producción está prestada, porque incluso está en otro edificio, y es la producción de Beto Ortiz, no es la mía. Tengo que llamarlos, que preguntar a cada rato qué están haciendo, porque si no, hacen lo que quieren”, dijo en entrevista para la revista Asia Sur en ese entonces.

