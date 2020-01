Maricarmen Marín en concierto por Navidad | Fuente: Maricarmen Marín | Facebook

La actriz y cantante Maricarmen Marín confirmó la realización de su serie autobiográfica "Mari Mari, luchando con el corazón" que se estrenará por América TV este 2020. La artista regresa al mundo de la televisión luego de ponerle una pausa a la actuación para dedicarse a su carrera musical.

El proyecto narrará la historia de su vida que muy pocos conocen y contará cómo fue que llegó a ser una celebridad reconocida. En el inicio del adelanto del clip promocional se lee lo siguiente: "Fue un largo camino para poder llegar aquí. Siempre soñé con este momento, y hoy, es una realidad".

A pesar de no contar con la fecha de estreno, se dio a conocer algunos de los actores que acompañarán a Maricarmen Marín en esta nueva aventura. Aldo Miyashiro, Cecilia Brozovich y Tatiana Astengo son algunos de los protagonistas de "Mari Mari, luchando con el corazón".

En la entrevista que tuvo para el programa "En Boca de Todos", la cantante aseguró que es un sueño cumplido hacer una serie biográfica: "Siento que mi historia va a motivar e influir en cualquier persona que tiene el mismo sueño que yo o tenemos la misma similitud. Me encantaría que se haga".

Maricarmen Marín confesó que no todo lo que se verá en la producción es verdadero: "Son hechos basados en mi historia pero no es toda mi historia. No es que mi vida haya sido una película, hay cosas por contar que me parecen valiosas, pero también están los guionistas que saben que debe haber una audiencia que se enganche a eso".

La ex jurado de 'Yo Soy' confesó que siente feliz ya que sus experiencias servirán para motivar e incentivar a las personas. Además, asegura que su serie será de insipiración para sus fans: "Todos somos fuente de inspiración de alguien, eso trato de hacer ahora y con mis canciones".