La actriz peruana Mayella Lloclla habló, en una reciente entrevista con El Popular, sobre el estreno de la segunda temporada de “Luz de Luna” y sobre los escándalos mediáticos relacionados con casos de infidelidad.

Mayella se ha unido al elenco de “Luz de Luna 2”, la novela protagonizada por André Silva, donde interpreta a Bella, una joven que tiene la suerte de encontrar trabajo en la casa de su músico favorito, el León de la Cumba: “Llego sin saber a una casa donde necesitan una niñera y justo es el hogar del cantante preferido de Bella”.

Sobre esta nueva oportunidad de volver a la televisión, la actriz comentó que tenía otros proyectos, de carácter empresarial, pero que se dio la chance de estar en la serie. "Tenía otros planes empresariales, hasta que salió esta propuesta, y le interesó mucho. Me gustó mucho porque voy a poder cantar y también mi personaje hablará en lenguaje de señas”, expresó Mayella Lloclla.

Sobre los escándalos mediáticos

En la entrevista con El Popular, Mayella Lloclla fue consultada por los recientes escándalos de personajes de la televisión; recordemos que fue compañera de Melissa Paredes en la novela "Dos hermanas". La actriz fue tajante al señalar que estos son usados por sux protagonistas para hacer dinero.

“Siento que estos escándalos los hacen a propósito para poder, de alguna manera, conseguir algo de dinero. Qué fea manera de poder conseguirlo con hablar de tu vida privada, pero eso es cuestión de cada uno”, comentó Mayella.

También señaló que estas personas no piensan en el daño que le pueden hacer a sus hijos, al exponer sus vidas: “Al final, eso queda de por vida marcado. Es un daño absurdo, los adultos somos más analíticos y debemos ver por el bienestar de nuestros hijos”, dijo la actriz.

En la búsqueda de nuevos retos

Mayella Lloclla también habló sobre el futuro de su carrera actora. Al respecto, indicó que continúa en la búsqueda de oportunidades para llevar su talento actoral al extranjero: “Me estoy abriendo campo y sigo buscando proyectos internacionales. Creo que un actor por más que ame a su país es importante su crecimiento profesional”.

Por último, comentó que la fama nunca se le ha subido a la cabeza, pues siempre ha tratado de ser ella misma: “Por más personajes importantes que haya tenido, siempre he tratado de ser yo. Nunca me he puesto en una posición de diva, solo cuando paso en las alfombras rojas”, dijo en tono de broma, Mayella Lloclla al finalizar la entrevista.

