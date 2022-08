Mayella Lloclla continúa encarnando a Bella en la telenovela "Luz de Luna 2". | Fuente: Festival de Cine de Lima | Fotógrafo: Bryam Polo

El ingreso de Mayella Lloclla a "Luz de Luna", que hoy por hoy viene transmitiendo su segunda temporada, vino acompañado de dos retos mayores para la actriz: el primero, desplegar su talento para el canto; el segundo, aprender la lengua de señas.

Según la intérprete de 36 años, esta nueva entrega de la telenovela, también protagonizada por André Silva —quien encarna a León Zárate—, significó una "experiencia hermosa", pues ha podido ser ella misma y sacar a relucir esa faceta "un poco disparatada".

"Me divierto mucho con Bella porque normalmente me ven haciendo drama y todo eso tanto en novelas, teatros o películas, pero ahora estoy como mostrando un poco mi otra personalidad, mi parte guardada, la más divertida, la más jocosa", dijo al diario Trome.

Cantar, en ese sentido, formó parte de explotar otra cara de su carrera artística. "Ayer grabamos una nueva canción a dúo con el León de la cumbia, que es muy pegajosa, y de verdad me ha gustado mucho, porque es una faceta que la tenía muy guardada y la estoy disfrutando al máximo", dijo Mayella Lloclla.

"Dentro de la novela he cantado los temas de León, pero esta es una canción inédita. Es una nueva canción con mi voz junto con León, así que estoy emocionada y muy contenta", manifestó.



Mayella Lloclla se sumerge en la lengua de señas

Uno de los motivos para que Mayella Lloclla aceptara integrar "Luz de Luna 2" fue que su rol implicaba aprender la lengua de señas. "Cuando me propusieron lo de lenguaje de señas se me estrujó el corazón y dije qué hermoso aprender algo que nunca imaginé", apuntó la actriz.

Para ella, resultaba "importante romper las barreras de la comunicación". "A veces estamos al lado de una persona sorda y no sabemos cómo [acercarnos] hacia ellos", sostuvo. Lloclla añadió que "aprender lengua de señas hace que se rompan todos los estereotipos".

"Realmente, si hubiera un curso para nosotros a nivel colegio, para aprender y poder comunicarnos en señas, otra sería la historia", reflexionó.

Además de todo esto, Bella le pareció un personaje especial a Mayella Lloclla gracias a la conexión que se ha establecido con Gilberto Nué, quien en la ficción interpreta a su padre, un hombre completamente sordo que busca en ella una traductora para dar a conocer "todo lo que dice para el espectador".

"La gente que de verdad es sorda o que tiene familiares sordos se sienten sumamente conmovidos y te dicen que es lindo que ese tipo de situaciones se esté proyectando en un canal abierto", indicó.

