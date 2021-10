Ethel Pozo sobre el fin de la relación de Melissa Paredes y Rodrigo Cuba: "Me duele la situación" | Fuente: Captura América Hoy

Tras el anuncio del fin del matrimonio por parte de Melissa Paredes, la conductora de TV se hizo presente en el programa "América Hoy" para hablar por primera vez sobre el tema. Ethel Pozo comenzó el programa afirmando que era un día difícil para ellas, quienes comparten la conducción con Paredes desde hace algunos meses.

"Hoy es una mañana distinta, no hemos amanecido contentos. Ayer ha sido un día muy penoso para todos los que queremos a Melissa Paredes y a Rodrigo Cuba. Es un día difícil y no quiero emocionarme porque hoy tendrán la palabra de ella", comentó.

"Desde aquí vamos hablar con la verdad, jamás he dicho mentiras, soy coherente, tengo los principios y valores bien puesto y una sola verdad. No puedo evitar emocionarme porque me duele la situación y sin duda, vamos a tocar un tema que seguramente alguno de ustedes está pasando en su hogar", continuó la conductora de TV.

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba, la historia de su relación

Melissa Paredes y Rodrigo Cuba pusieron fin a su relación sentimental casi cinco años después de haber contraído matrimonio. En diciembre de 2016, la pareja se unió en una ceremonia que tuvo lugar en un resort frente al mar en el sur de Lima.

La conductora y el futbolista empezaron a salir dos años antes, luego de que ella terminara su relación con el chico reality Ignacio Baladán. Según contó a Reporte Semanal, ambos iniciaron una convivencia a los seis meses de empezado su romance.

A lo largo de los años que estuvieron juntos, Melissa Paredes y Rodrigo Cuba lograron superar varias situaciones que los alejaron, como cuando el futbolista debió residir en México al ser contratado por un equipo azteca. Hace tres años, sin embargo, tuvieron a su primera hija, que llamaron Mia.

La ruptura de los todavía esposos llega en medio de un escándalo, propalado por el programa "Magaly TV: La Firme", que captó a Melissa Paredes junto a su compañero de baile en "Reinas del Show".

