Melissa Paredes y Erick Elera hablan de sus nuevos personajes | Fuente: Instagram

“Dos hermanas”, el nuevo proyecto de Del Barrio Producciones y América Tv, se ha convertido en su primera semana de estreno en la favorita de los televidentes. La novela tiene en su elenco a Erick Elera y Melissa Paredes.

Paredes y Elera interpretan a Mery y Yoni, respectivamente. En ese sentido, el popular ‘Cara de pez’ agradeció al público por el éxito de “Dos hermanas” y habló sobre su nuevo personaje.

“Agradezco la acogida de estos primeros días. ‘Yoni’ causa diversas impresiones en el público y eso me parece bien, aunque debo reconocer que para mí es un poco chocante porque estaba acostumbrado a que la gente se ría conmigo. Igual, es un gran reto y me gusta”, comentó.





El actor también habló de su pareja en la ficción, Mery, que encarna Melissa Paredes. “Y trabajar con Melissa (Paredes), es la primera vez que lo hacemos, es muy bueno, me parece muy interesante lo que hace, es una gran profesional, está tomando muy en serio la carrera.

Por su parte, Melissa también se refirió a su faceta como actriz y de cómo se siente con el papel de la protagonista en “Dos hermanas”. "Feliz y muy agradecida con toda la producción de Michelle (Alexander) por confiar en mi trabajo, esta nueva miniserie trae muchos retos para mí", expresó.

Además, la intérprete de Mery contó cómo empezó a trabajar con la productora Michelle Alexander y de su primer protagónico en la exitosa telenovela “Ojitos hechiceros”.

"Recuerdo que estaba bailando en 'El gran show' y Michelle Alexander era jurado del programa, entonces, en una de las presentaciones yo le conté que estudiaba actuación y le dije que me gustaría que me hiciera un casting, a lo que ella respondió que ya se vería, que todo con calma. Pasó el tiempo y me llamaron para hacer el casting de 'Ojitos hechiceros'", reveló.