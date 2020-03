Melissa Paredes se confesó sobre estar alejada de su esposo Rodrigo Cuba, quien se encuentra en México. | Fuente: Instagram

A inicios de año, Melissa Paredes le dijo adiós a su esposo Rodrigo Cuba, quien se mudó a México por trabajo. Si bien ella admite que es complicado y duro, se enfoca en su trabajo y su hija Mia.

"Duele no estar juntos, no levantarme con él, no hacer las cosas que hacíamos habitualmente", sostuvo la actriz que estrena "Dos hemanas", el 4 de marzo.

"Lo único que nos queda es ser fuertes, amarnos y esperarnos, sin dejar de lado nuestros sueños", agregó Melissa Paredes sobre sus meses lejos del futbolista Rodrigo Cuba al diario Trome. A la artista no le preocupa que la distancia pueda traer una infidelidad.

"¿Amor de lejos, amor de 3, 4 o 5? La verdad no [me da miedo] y si se da qué podría hacer. No es algo que perturbe mi cabeza sinceramente. Que pase lo que tenga que pasar", sostuvo.

SOBRE LOS FUTBOLISTAS

Por otro lado, la protagonista de "Dos hermanas" se refirió a los recientes escándalos de algunos futbolistas que han sido ampayados. "No todas las personas son iguales, no todos quieren trabajar y crecer profesionalmente, algunos tienen otros intereses", indicó.

"En el caso de mi esposo, yo me fijé en un buen hombre y esa es su profesión, sobre los demás futbolistas es algo que no me interesa", añadió Melissa Paredes quien lleva tres años casada con Rodrigo Cuba.

La actriz admitió que está interesada en tener otro hijo, lo cual podría suceder el próximo año.

Respecto a su trabajo en la telenovela "Dos hermanas", su personaje Meri buscará encontrar a su hermana menor. “Es increíble ver el cariño del público, el interés por tu trabajo. Me parece algo que no tiene precio. Me muero por ver la historia”, añadió durante la conferencia de prensa de la ficción.