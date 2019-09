Juan Carlos Rey de Castro compite en la segunda temporada de "El artista del año" con artista como Mayra Goñi, Nesty y Briyit Palomino. | Fuente: Instagram

Este sábado 21 de setiembre se celebra la sexta gala de la segunda temporada del sintonizado programa de concursos “El artista del año”, conducido por la popular ‘señito’, Gisela Valcárcel. El tema de esta noche es la cumbia.

Es así que Juan Carlos Rey de Castro se subió al escenario junto a la también concursante del programa Amy Gutiérrez, para bailar el exitoso tema de “Los hermanos Yaipén”, “El baile del Tiki Taka”.

Antes de empezar con la primera presentación, el actor de “Mi amor el Eachimán 2” confesó que era la primera vez en su vida que bailaba cumbia, a lo que Valcárcel respondió: “¡Pónganle una cumbia de Bareto!”, ante las risas del público.

En general, las críticas del jurado fueron buenas, en especial la de la bailarina Morella Petrozzi, quien aseguró que quedó impresionada con la presentación de la pareja. “La capacidad de guiar a tu compañera: muy elegante, como un baile de salón”, exclamó.

Por su parte, la conductora y empresaria Tilsa Lozano no fue tan benevolente como su colega, puesto que aseguró que el actor tenía la “cadera tiesa”.

“La pista es como la vida misma. Teneruna pareja te puede dar dificultades o potenciar, en este caso está claro que Amy… no tengo absolutamente nada que criticarte, desde la primera gala hasta ahora eres perfecto. (…) A Juan Carlos… está claro que la cadera la tienes más tiesa que yo, pero le has puesto ganas, no se te notó el nerviosismo”, comentó Tilsa.

Cabe mencionar que esta semana, el cantante de reguetón Nesty se encuentra en sentencia con el acot (y amigo suyo) Nico Ponce. ¿Quién será el salvado en esta sexta gala de “El artista del año”?