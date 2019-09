Michelle Soifer revela que fue comparada con Peppa Pig. | Fuente: Instagram

La exchica 'reality' Michelle Soifer se encuentra por estos días como concursante de la segunda temporada del programa de Gisela Valcárcel, “El artista del año”, en el que trabajó como conductora en su versión “Reinas del show”.

Durante varios de los programas sabatinos, varias personas criticaron su aumento de peso, este fue el caso de quien era jurado, Santi Lesmes. “Las hamburguesas están haciendo efecto”, le dijo el jurado a Soifer, quien le respondió evidentemente molesta que “sin sus comentarios desatinados no era nadie”.

Sobre su repentino aumento de peso habló Michelle Soifer en su más reciente entrevista con el diario Trome, en la cual revela que aumentó 20 kilos debido a un método conceptivo que habría influido en su metabolismo.

“Sí me sentía mal cuando me decían ‘Peppa Pig’, ‘gorda’, ‘chanchito’, pero una vez más me rescaté y dije: ¿Qué le pasa a la gente? Si yo estoy buenaza, me veo rica”, acotó y agregó que sabe que debe bajar de peso por su salud, pero no para “verse sexy”. “Una mujer es sexy cuando se siente segura”, agregó.

Peppa Pig | Fuente: Instagram

SE ROMPIÓ LA AMISTAD CON SHEYLA ROJAS

La conductora también fue consultada sobre la relación de la modelo y conductora Sheyla Rojas y el empresario Fidelio Cavalli, pareja que suele aparecer en los medios por sus lujos y viajes. Al respecto, Soifer aseguró que se ha alejado de la rubia.

“Con Sheyla hace mucho tiempo que no hablo, desde que fue a grabar una nota en mi restaurante ‘Kpikua Burgers’ hace seis meses, siempre le escribo para decirle ‘amiga, aquí estoy’, porque la veo en el ‘ojo de la tormenta’, pero creo que la amistad se acabó”, apuntó.

SOBRE NICOLA PORCELLA Y ANGIE ARIZAGA

Era inevitable que la cantante de 29 años fuera consultada por la reciente polémica en la que se ha visto envuelto el exchico reality Nicola Porcella y la modelo Angie Arizaga, tras protagonizar dos videos en los que se le observa agrediendo verbalmente a su expareja.

“Es muy delicado hablar de ese tema. Lo único que quiero para Angie, a quien adoro, es que por su tranquilidad continúe con la ayuda profesional que está recibiendo. Con Nicola igual, lo quiero mucho”, comentó.

¿AMOR A LA VISTA?

Soifer también habló sobre el modelo venezolano Giuseppe Benignini, con quien se le viene relacionando amorosamente en las últimas semanas. Al respecto, la concursante de “El artista del año” aseguró que son “buenos amigos” y que por el momento están compartiendo momentos y conociéndose.

“Tiene 23 y yo 29. Nunca estuve con alguien menor, es raro, pero él es muy bueno, lindo y maduro. Vive solo acá (es de Venezuela) y siento que cayó del cielo”, contó.