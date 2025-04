Miguel Arce explota en 'El Gran Chef Famosos': "Siento hasta que no debería estar aquí"

El actor perdió el control durante el repechaje de El Gran Chef Famosos: Extremo y lanzó una bandeja contra la pared. También fue acusado de hacer trampa y terminó en el último lugar.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Este martes inició el repechaje en El Gran Chef Famosos: Extremo, una nueva oportunidad para que seis exparticipantes regresen a la competencia culinaria. Fiel a su nombre, la jornada fue realmente extrema, especialmente por la explosiva reacción de Miguel Arce en plena evaluación frente al jurado.

Además de Arce, en esta edición volvieron a la cocina Olenka Zimmermann, Jano Baca, Claudia Portocarrero, Mateo Garrido Lecca y Mauri Stern. Los retos de la primera noche fueron dos: la preparación de un tradicional boeuf bourguignon y, como segundo desafío, una hamburguesa XXL que aparentaba ser más sencilla.

Miguel Arce, Mateo Garrido Lecca y Jano Baca regresaron a la cocina en el repechaje extremo.Fuente: Instagram: @elgrancheffamosos.tv

¿Por qué explotó Miguel Arce en El Gran Chef Famosos: Extremo?

Desde el inicio del programa, Miguel Arce, recordado por su paso en Combate, confesó sentirse fuera de lugar: “No la estoy pasando bien”, dijo frente a cámaras. Abrumado por la exigencia del reto, añadió: “No me está saliendo nada. De hecho, no es que no me esté saliendo nada, todo me está saliendo muy mal. Creo que no voy a llegar. Siento hasta que no debería estar aquí”.

Su frustración fue creciendo y terminó lanzando una bandeja contra la pared. “No me da tiempo. No voy a llegar. No sé si seguir adelante o tirar la toalla”, expresó. José Peláez, conductor del programa, lo observaba preocupado: “Miguel Arce está muy frustrado, al borde del llanto”, comentó.

Miguel Arce está en tendencia debido a..#ElGranChefFamosos pic.twitter.com/ZhPVOMKaSj — Walter Terrazas (@64Terrazas) April 9, 2025

El momento más tenso de Miguel Arce

Durante la preparación de la hamburguesa, Mateo Garrido Lecca intentó ayudarlo y le ofreció una hamburguesa frita que le había sobrado. Aunque Miguel Arce agradeció el gesto, el jurado Javier Masías lo consideró inaceptable: “Me dicen que está haciendo trampa porque está recibiendo una hamburguesa ya procesada de otro competidor”, le dijo al participante.

“¿Dónde está?”, preguntó Masías. Miguel respondió “Aquí está”, tomó la hamburguesa con la mano y la arrojó con fuerza contra la mesa. La reacción dejó helados a los otros jueces Nelly Rossinelli y Luciano Mazzetti; Rossinelli incluso se cubrió el rostro con las manos ante el incómodo momento.

Miguel Arce obtuvo el puntaje más bajo en su regreso, con solo 4 puntos en su primera noche.Fuente: Instagram: @elgrancheffamosos.tv

Miguel Arce amenaza con abandonar el programa

Fuera de cámaras, Miguel Arce se mostró arrepentido: “Perdón por lo que están viendo, pero tengo una frustración muy dura y no sé cómo controlarla. Necesito aprender mucho aún, y no solo a cocinar”. Sin embargo, durante la evaluación final, los ánimos volvieron a encenderse cuando Masías señaló varios errores en su plato y puso en duda su permanencia.

“El principal problema es que si no te enfocas, no hay forma de que saques esto adelante. No sé si estás listo para soportar cinco días más”, advirtió Masías. Arce, visiblemente molesto, respondió: “Por mí me voy, no tengo ningún problema”. Por su parte, Masías dio por cerrado el tema con un contundente: “Bueno”.

Al final de la noche, los puntajes quedaron así: Mauri Stern lideró con 18 puntos, seguido de Mateo Garrido Lecca (12), Olenka Zimmermann (9), Jano Baca (8), Claudia Portocarrero (5) y Miguel Arce en último lugar con solo 4 puntos. Este miércoles continuará el repechaje y sabremos si el exchico reality tendrá mejor suerte.

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis