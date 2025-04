'Black Mirror': fecha y hora de estreno, episodios, reparto y dónde ver la temporada 7

La séptima temporada de Black Mirror llega este 10 de abril a Netflix con seis nuevos episodios, incluyendo una secuela del aclamado USS Callister y tramas que retoman su enfoque tecnológico.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La séptima temporada de Black Mirror está a punto de estrenarse y la expectativa no deja de crecer. Considerada una de las series más icónicas de Netflix, su regreso promete recuperar la esencia que la convirtió en un fenómeno global, luego de entregas más irregulares.

La antología distópica creada por Charlie Brooker regresa con episodios que, según adelantó a Tudum, serán “profundamente desagradables, otros muy divertidos y algunos emotivos”. Además, reveló que dos de ellos tendrán duración de largometraje.

¿Cuántos episodios tiene y cuándo se estrenan? Aquí te lo contamos...

Toby Kebbell se unió al elenco de 'Black Mirror' en 2011 con el episodio 'The Entire History of You'.Fuente: Netflix

¿Cuántos episodios tiene la temporada 7 de Black Mirror y de qué trata cada uno?

La nueva temporada consta de seis episodios, incluyendo la primera secuela oficial en la historia de la serie, y promete volver a los orígenes tecnológicos que marcaron sus primeras temporadas. Brooker asegura que esta nueva tanda se alinea más con el espíritu de la segunda y tercera temporada, en contraste con la sexta, que tuvo más elementos de terror y menos ciencia ficción.

Episodio 1 – Common People

Tras una emergencia médica, Amanda queda al borde de la muerte. Su esposo Mike recurre a Rivermind, una avanzada tecnología capaz de mantenerla con vida… a un alto costo.





Tras una emergencia médica, Amanda queda al borde de la muerte. Su esposo Mike recurre a Rivermind, una avanzada tecnología capaz de mantenerla con vida… a un alto costo. Episodio 2 – Bête Noire

María, una ejecutiva de alto nivel, se encuentra con Verity, una excompañera del colegio con un aura inquietante. Lo que parecía un reencuentro casual pronto toma un giro inesperado.





María, una ejecutiva de alto nivel, se encuentra con Verity, una excompañera del colegio con un aura inquietante. Lo que parecía un reencuentro casual pronto toma un giro inesperado. Episodio 3 – Hotel Reverie

Brandy Friday, una estrella de Hollywood, queda atrapada en una versión inmersiva de una clásica comedia romántica. Para salir, deberá seguir el guion al pie de la letra.





Brandy Friday, una estrella de Hollywood, queda atrapada en una versión inmersiva de una clásica comedia romántica. Para salir, deberá seguir el guion al pie de la letra. Episodio 4 – Plaything

Cameron, un solitario obsesionado con un videojuego noventero, es arrestado en relación a un crimen sin resolver. El interrogatorio revelará más de lo que la policía esperaba.





Cameron, un solitario obsesionado con un videojuego noventero, es arrestado en relación a un crimen sin resolver. El interrogatorio revelará más de lo que la policía esperaba. Episodio 5 – Eulogy

Una innovadora tecnología permite revivir recuerdos a través de fotografías. Un hombre solitario usará este sistema para enfrentarse a un momento doloroso de su pasado.





Una innovadora tecnología permite revivir recuerdos a través de fotografías. Un hombre solitario usará este sistema para enfrentarse a un momento doloroso de su pasado. Episodio 6 – USS Callister: Into Infinity

La primera secuela oficial de la serie continúa la historia del aclamado episodio USS Callister. Con Robert Daly muerto, la capitana Nanette Cole y su tripulación descubren que el verdadero peligro apenas comienza.

Daniel Kaluuya protagonizó el episodio 'Fifteen Million Merits' de 'Black Mirror' en 2011.Fuente: Netflix

¿Cuándo y a qué hora se estrena la temporada 7 de Black Mirror?

Todos los episodios estarán disponibles en Netflix a partir del 10 de abril de 2025, desde las 2 a.m. (hora Perú/Colombia), 3 a.m. (hora Chile) y 4 a.m. (hora Argentina).

Jesse Plemons, Jimmi Simpson y Cristin Milioti protagonizaron el episodio 'USS Callister' de 'Black Mirror'.Fuente: Netflix

Reparto completo de la temporada 7 de Black Mirror

Entre las nuevas incorporaciones se encuentran grandes nombres del cine y la televisión:

Awkwafina

Milanka Brooks

Peter Capaldi

Emma Corrin

Patsy Ferran

Paul Giamatti

Lewis Gribben

Osy Ikhile

Rashida Jones

Siena Kelly

Billy Magnussen

Rosy McEwen

Cristin Milioti

Chris O’Dowd

Issa Rae

Paul G. Raymond

Tracee Ellis Ross

Jimmi Simpson

Harriet Walter

Michele Austin

Ben Bailey Smith

Asim Chaudhry

Josh Finan

James Nelson-Joyce

Will Poulter

Jay Simpson

Michael Workéyè

Duncan Pow dio vida a Garrett Scholes en la primera temporada de 'Black Mirror' en 2011.Fuente: Netflix

¿Dónde ver la temporada 7 de Black Mirror?

Como todas las entregas anteriores, la séptima temporada estará disponible exclusivamente en Netflix. Se podrán ver todos los episodios a partir del 10 de abril en su plataforma.

Josh Hartnett fue parte del elenco de la serie 'Black Mirror' en el episodio 'Beyond the Sea' en 2023.Fuente: Netflix

Mira el tráiler de Black Mirror 7 a continuación...

RPP en YouTube La voz de todo el Perú. ¡Suscríbete gratis