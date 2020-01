Miguel Barraza reveló que padece de cáncer a la próstata, el cual se encuentra en primer grado. | Fuente: Star Films

El comediante Miguel Barraza reveló recientemente que, tras someterse a varios análisis y una biopsia, le detectaron cáncer de próstata. Pese a la noticia, el también músico se mostró seguro en poder ganar la batalla contra esta enfermedad.

“Después de tantos análisis y la biopsia que me hice, me han dicho que tengo cáncer en la próstata, pero en primer grado, recién está empezando y es curable”, señaló el popular ‘Chato’ Barraza al diario Trome.

De acuerdo con el cómico, su doctor le dio muestras de confianza para superar esta enfermedad. “El médico me dijo que no me angustie, que lo voy a superar”, aseguró. De allí que Barraza manifieste con seguridad de que el “canciller” no lo va a derrotar.

“Para superar todo en la vida hay que tener buena actitud, sonrisas y alegría, y por eso, el ‘canciller’ no me va a tumbar. Yo sigo haciendo mi vida con normalidad, vacilando a la gente en la calle y atendiendo en mi cebichería”, expresó el exintegrante de “Risas y Salsas”.

El popular 'Chato' Barraza protagonizó en el 2015 la cinta "El pequeño seductor". Actualmente, busca volver a la televisión con un programa cómico. | Fuente: Star Films

PROYECTOS EN MENTE

El conocido ‘Chato’ Barraza también fue consultado por su amigo 'Melcochita', quien hace poco sufrió una descompensación y fue internado de emergencia. “Mi compadre no se ha enfriado, pero ya se pelean... sé que se ha recuperado, que está mucho mejor y tenemos planes para hacer algo juntos en la televisión”, comentó.

Asimismo, contó al mencionado diario que hace unos meses ambos estuvieron en Europa. “Nos fue muy bien, juntos somos dinamita”. Y es que, a sus 70 años, ‘Miguelito’ Barraza no deja de sentirse entusiasmado por regresar a un programa en la pantalla chica.

Como manifestó a RPP Noticias hace unos días, tiene en mente un programa humorístico. “Ya tengo los artistas con quienes lo quiero hacer. Está Pilar Guerra, Javier Santagadea, 'Melcochita', Kike Suero, entre otros. Yo los dirijo a todos y sale un programa maravilloso”, dijo en el programa "De qué hablamos esta noche".

Así, al diario Trome, Barraza volvió a hacer un llamado a los canales de televisión para que apuesten por sus propuestas. “Sigo con las pilas cargadas y con ganas de volver a la televisión. Más bien, que los productores se pongan las pilas porque podría ser el último programa, ja, ja, ja”, refirió.

Finalmente, el comediante se mostró agradecido por haber superado más de una emergencia. “Agradezco a Dios todos los días por darme vida, he superado dos infartos cerebrales y seguiré para adelante”, finalizó.