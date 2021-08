"Mil oficios": Actores de la teleserie comparten un memorable reencuentro a 20 años de su estreno. | Fuente: Facebook

A 20 años de su estreno en televisión, los actores de “Mil oficios” compartieron un reencuentro y compartieron en sus redes sociales las fotos de cómo se divirtieron juntos en un almuerzo organizado por Lucho Cáceres.

Vanessa Jerí, la popular ‘Huequis’, utilizó su cuenta de Instagram para mostrar qué hicieron esa tarde. Tomando pisco sour y comiendo parrilla, César Ritter, Mónica Torres, Lucho Cáceres, Magdyel Ugaz y Christian Thorsen demostraron la gran amistad que tienen desde hace dos décadas.

Además, en las fotos incluyó la canción ‘Bésala ya’, de Bacilos, tema que se volvió famoso en nuestro país por “Mil oficios”.

¿Cuántas temporadas tuvo "Mil Oficios"?

Con un total de cuatro temporadas, "Mil Oficios" significó un éxito rotundo en la televisión peruana. Olga Zumarán, no obstante, debió retirarse debido a un padecimiento en sus riñones. "Me dio un cálculo renal, con náuseas, me atacó horrible", señaló.

Fue entonces que la ex Miss Perú 1981 debió pedir que la "saquen de la serie". "Me tomé un descanso de siete u ocho meses, se enfrió la cosa y ya no volví", señaló la actriz en la entrevista al mencionado medio.

Actualmente con 61 años, Olga Zumarán no está alejada de las cámaras. En los últimos años, también participó en otras teleseries de Efraín Aguilar, como "Así es la vida" y "Al fondo hay sitio"; la última de ellas fue "¿O besas o no besas?".

Asimismo, consiguió estar en boca de todos por su divertida participación en un comercial de televisión y, a la fecha, se desempeña como conductora de televisión. En el 2004, "Mil Oficios" llegó a su fin, pero muchos de los miembros de su reparto continúan vigentes en la pantalla chica.

