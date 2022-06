Miss Perú 2022: Valeria Flórez y Tatiana Calmell, las otras dos finalistas del ceramen de belleza. | Fuente: Instagram

Alessia Rovegno fue proclamada ganadora del Miss Perú 2022 en la gala que se realizó el martes 14 de junio durante la emisión del programa "Esto es Guerra". La hija de Bárbara Cayo, que también fue elegida como Miss Fotogénica en la gran final, se impuso en la última ronda a las participantes Valeria Flórez y Tatiana Calmell.

Rovegno, quien recibió la corona en manos de Yely Rivera, representará a Perú en el Miss Universo 2022. Pese a su victoria, varios usuarios de las redes sociales destacaron la participación de las otras dos finalistas, quienes mostraron un buen desenvolvimiento durante la competencia. Pero, ¿quiénes son Valeria Flórez y Tatiana Calmell?

TATIANA CALMELL

Es modelo y actriz de 27 años, tienen una vasta experiencia en concursos de belleza como en el certamen "Elite Model Look". Estuvo, además, en la única temporada de "Perú Next Top Model" en el 2013, sin embargo, se vio obligada a abandonar el concurso tras acusar a un fotógrafo de tocamientos indebidos.

Además de desarrollar una carrera prometedora en el modelaje y las pasarelas, también destacó como como actriz en algunas producciones nacionales como la telenovela "Princesas", donde interpreta a Danielle Coronado, la menor de las princesas quién convive junto a su madrastra Maldina y sus dos hijas.

Tatiana tiene un romance con el surfista Cristóbal de Col, quien estuvo en el set de "Esto es Guerra" para darle su apoyo en la gran final del Miss Perú 2022. A pesar de su destacada participación, la modelo quedó en segundo lugar, pero fue coronada como Miss Perú Internacional 2022.

VALERIA FLÓREZ

Conductora de televisión, actriz y cantante de 25 años. Su primera experiencia en la pantalla chica fue en el recordado programa América Kids. Luego de su participación en el programa infantil, formó parte del reality "Reto de Campeones". En el 2019, fue convocada para conducir un programa radial, donde conversaba de diversos temas con sus oyentes.

Actualmente, Flórez está al frente de "Un día en el mall", un programa de televisión que conduce junto a Andrea Arana. Además de su incursión en los medios de comunicación, Valeria también posee un gran talento para el canto, incluso el año pasado estrenó el tema "Ya no", una canción de protesta ante la violencia.

Sobre su vida sentimental, la modelo mantiene un romance con el joven Andrés Ugarte Diez Canseco, ambos han dado a conocer su pasión por los viajes a través de las redes sociales. Flórez también ama a los animales y contó que tiene dos mascotas: Mac, su perro y Lola una gata. Valeria quedó en el tercer puesto en el certamen de belleza, pero fue coronada como Miss Latina Universal 2022.

