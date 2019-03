Claudia Meza, coronada Miss Perú Trujillo, perdió su corona. | Fuente: Instagram

Claudia Meza, Miss Trujillo quien denunció haber sido dopada en fiesta con chicos reality, también perdió su corona. Así lo confirmó Alberto Picón, representante de la organización en Trujillo. Sin embargo, Meza recién se enteró por un enlace en vivo.

La ex reina de belleza explicó, en entrevista, con Magaly Medina, que para ella la noticia fue una sorpresa ya que "ninguna persona de la organización le notificó su destitución del cargo".

"Yo me he enterado al igual que todos por la televisión, no estaba enterada de que me habían destituido. A mí no me informaron por ningún medio, ninguno de mis directores regionales. Absolutamente nada. Yo tuve una conversación con ellos y me dijeron que aún mantenía el título de Miss Trujillo", dijo.

EL CASO DE POLY ÁVILA Y CLAUDIA MEZA

El pasado 6 de febrero, la argentina Poly Ávila denunció, en su cuenta en Instagram, haber sido drogada cuando se encontraba en una fiesta que se realizó en la playa de Asia. Según su versión, fue organizada por ‘chicos realitys’. Tras su testimonio, distintas versiones de lo ocurrido y una segunda denuncia salieron a la luz.

''Me hice un examen toxicológico que dio positivo en anfetamina. No sé quién fue, no sé en qué momento pasó'', contó Ávila. Según su versión, la anfetamina se la habrían colocado dentro de su bebida.

Días después, otro testimonio salió a la luz. La modelo y Miss Perú Trujillo, Claudia Meza, dijo que también fue drogada durante dicha fiesta. Ella acudió hasta la comisaría de Asia para sentar su denuncia