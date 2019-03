"Muchos me dicen que porque vengo aquí si eres un maltratador de mujeres", dijo Jessica Newton a Rodrigo González 'Peluchín'. | Fuente: Composición

La directora de la organización Miss Perú, Jessica Newton vivió un incómodo momento durante una entrevista con Rodrigo González, después de que el conductor llamara "puñalera" a Camila Canicoba, ex Miss Teen, quien grabó a Anyella Grados en estado de ebriedad.

Después de que 'Peluchín' llamara "Miss puñalera" a la joven de 19 años durante su presentación, Newton pidió una intervención y lo calificó de "maltratador de mujeres", palabras usadas por sus 'haters' en redes sociales luego de las denuncias por difamación que recibió de parte de Lourdes Sacín y Cathy Saenz.

"Muchos me dicen que por qué vengo aquí (al programa "Válgame Dios") si eres un maltratador de mujeres [...] Tú eres una figura pública y debes hablar con más respeto, porque luego los demás se sienten en el derecho de decirle lo que sea a ella (Canicoba)", dijo.

Después del incómodo momento, Rodrigo se excusó afirmando que todo lo hacía por el "show". "Yo estoy haciendo un show, no le falto el respeto a nadie. Además, estoy traslando lo que todo el país cree. Yo hago entretenimiento, para que la gente que está en sus casas pasen un momento divertido", dijo, antes de seguir hablando con Camila.

Un bloque después, Jessica volvió a tomar la palabra y se disculpó por decirle "maltratador de mujeres". "Yo no me siento afectada de estar aquí. Si me sintiera maltratada no vendría. SI te he ofendido discúlpame", dijo. González hizo lo propio y le pidió disculpas a ambas por la palabra que usó para referirse a la ex Miss Teen.

TOMARÁ ACCIONES LEGALES

Anyella Grados, la Miss Perú 2019, emitió un comunicado en el que aseguró que "tomará las acciones legales" contra la persona detrás del video [donde se le ve en estado de ebriedad] por "atentar contra su honor y buena reputación". La trujillana indicó que recuerda perfectamente nombre y apellidos del individuo.

Anyella Grados, además, agradeció la solidaridad de su público e informó que no piensa rendirse ante este "atropello a su reputación". "Tampoco voy a renunciar porque tengo la conciencia tranquila y el alma en paz", agregó en comunicado en Instagram.

La joven, de 19 años, fue elegida Miss La Libertad y estudia Ciencias de la Comunicación. Al recibir la corona del Miss Perú 2019, ella dijo que buscaría "lograr el cambio" durante su reinado. La joven recibió la corona de manos de su antecesora Romina Lozano, Miss Perú 2018.