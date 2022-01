Raisa Balcazar, Reina Rosa 2019, muere a los 28 años a causa de cáncer de mama. | Fuente: Instagram | Raisa Balcazar

Raisa Balcazar, exreina de belleza natural de Sullana, falleció a los 28 años tras una larga batalla contra el cáncer de mama. La noticia fue confirmada por sus propios padres a diversos medios de Piura.

La joven ya había superado un cáncer de ovario que le fue diagnosticado cuando sólo tenía 12 años. Sin embargo, cuando cumplió los 24 años, los médicos le informaron que padecía de cáncer de mama.

REINA ROSA 2019

A pesar de los desalentadores pronósticos, Raisa mantuvo una actitud positiva frente a la enfermedad. Su lucha fue reconocida por la Organización Miss Perú y decidió elegirla el 2019 como Reina Rosa.

La exreina de belleza participaba en distintas campañas contra el cáncer a fin de llevar un mensaje de esperanza a los pacientes oncológicos. En ocasiones, utilizaba sus redes sociales para hablar de su enfermedad.

"Sé que estas cansada, sé que no es fácil, pero te necesito fuerte y luchadora, porque frágil no me sirves. De: mí. Para: mí", escribió Balcazar en una de sus últimas publicaciones.

JESSICA NEWTON LAMENTA LA MUERTE DE LA REINA DE BELLEZA

Tras confirmarse la noticia de su muerte, Jessica Newton, directora de la Organización Miss Perú, dedicó un mensaje en su cuenta de Instagram en memoria de Raisa. "Descansa en paz. Nuestras mayores condolencias para su familia y amistades. Tenemos una reina en el cielo", escribió.

