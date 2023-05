Nico Ponce sorprendido al ser eliminado de El Gran Chef Famosos: "Me voy con la frente en alto"

El Gran Chef Famosos continúa con su etapa de eliminación. El último jueves, el programa de cocina, emitido por Latina, despidió a Nico Ponce, quien se convirtió en el cuarto participante en dejar la competencia ante la sorpresa de él y de sus compañeras Milett Figuera , Korina Rivadeneira y Leyla Chihuán.

“No me lo esperaba. No porque no lo haya hecho bien sino porque siento que he mejorado un montón (..) Yo no estoy de acuerdo, pero bueno. Me voy con la frente en alto porque he dado todo de mí y, además, para mi ese cuy estaba bien rico”, expresó el actor al conocer la decisión del jurado.

Por otro lado, Leyla Chihuán aseguró que “nadie se esperaba” la eliminación de Nico Ponce. Por su parte, Millet Figueroa dijo sentir “mucha pena” ya que para ella Nico Ponce “es un compañero muy divertido”. Asimismo, Korina Rivadeneyra calificó de “injusta” la salida de Nico Ponce ya que considera que hizo “platos buenísimos”.

Nico Ponce fue eliminado del programa El Gran Chef Famosos | Fuente: Twitter (@GranChefFamosos)

Nico Ponce agradeció a sus compañeros tras su eliminación

En otro momento, Nico Ponce agradeció a la producción del programa, así como a sus compañeros y al jurado por el tiempo que estuvo en El Gran Chef Famosos donde asegura “haber aprendido un montón”.

“Me he vacilado, he disfrutado, me he divertido, me he cortado. El cuy me ha atacado, pero, sin embargo, he aprendido y he mejorado. La verdad me llevo y eso y me despido”, manifestó Ponce previo a despedirse de sus compañeros con un emotivo abrazo.



El Gran Chef Famosos: Leyla Chihuán reemplaza a Natalia Málaga

Leyla Chiuán ingresó a El Gran Chef Famosos en reemplazo de Natalia Málaga. Así lo confirmó el programa por medio de sus redes sociales. “Leyla Chihuán llega para reemplazar a Natalia Málaga. ¡Prepárate para lo que viene en la cocina!”, se lee en un mensaje publico en Instagram.

Cabe recordar que, Natalia Málaga fue separada de El Gran Chef Famosos luego de introducir una cuchara dentro de la licuadora causando la molestia de los jurados, quienes la llevaron a sentencia tras increparle que podía causar un accidente.