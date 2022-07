Semilla Crew no logró pasar a la final de Perú tiene talento y se quejaron de la producción. | Fuente: Instagram

El sábado 9 de julio culminó la etapa de semifinales de “Perú tiene talento” donde varios artistas cantaron, bailaron y demostraron lo mejor que saben hacer sobre el escenario para lograr el tan ansiado pase a la final.

Sin embargo, quienes se quedaron con un sinsabor fueron los bailarines de la agrupación Semilla Crew. Ellos quedaron eliminados y, tras la decisión del jurado -quienes escogieron a ‘Mini Ladies’-, emitieron su descargo.

Axel Barrios, director del elenco de baile, compartió un video en las redes sociales expresando su malestar con la producción de “Perú tiene talento”. Según su descargo, ellos suelen utilizar un poco de gaseosa en las suelas de sus zapatos para evitar resbalarse en el escenario, pero la producción habían rociado demasiada Coca-Cola y eso perjudicó su desempeño.

“Hago este vídeo porque me siento impotente y triste con lo que acaba de pasar en Perú Tiene Talento. 10 segundos antes de que empiece la puesta, a producción se le ocurre mojar todo el escenario de Coca-Cola, pero no pasarle un poquito sino mojarlo literalmente. Yo les dije que no nos hagan salir así que resbala mucho, pero no les interesó porque el programa tenía que seguir. Fue lamentable porque en el montaje, él (un bailarín) se cayó de cara ni bien entró al escenario. Muchas personas se cayeron”, agregó.

Finalmente, Semilla Crew señaló que se esforzaron mucho durante toda la competencia para entregar lo mejor de sí. “No se debe jugar así con el artista y con nuestra carrera. Nosotros nos esforzamos mucho, venimos a entregarlo todo para que ustedes (público) vean nuestra puesta, pero no pudimos”.

¿Quiénes clasificaron a la final de “Perú tiene talento?

Como se sabe, de los diez semifinalistas de cada programa de “Perú tiene talento”, dos pasan a la final. Pero antes, se quedan en el set los tres más votados por el público a través de la aplicación del programa. De estos tres, pasa directamente el más votado por la audiencia y, luego, el jurado elige al de su preferencia entre los dos restantes; si hay empate, pasa el más votado de los dos.

Los tres elegidos por el público, sin un orden, fueron la bailarina de pole dance Ximena Riveros, el Ballet Afroperuano del Callao y el cantante Mariano Bisbal. De estos tres, quienes recibieron más votos por parte del público fueron los jóvenes del Ballet Afroperuano del Callo, que pusieron a mover a los asistentes con una potente rutina, en la que los tambores no dejaron de sonar.

Otros tres que pasaron fueron el Team Samegender, la cantante Lilian Cornelio y la agrupación de baile afroperuano Sabor y Canela. Y la más votada por el público fue Lilian Cornelio, quien, con su presentación de lírica y música vernacular deslumbró en el escenario con una versión en quechua de “El cóndor pasa”, en compañía de la banda sinfónica de la Fuerza Aérea del Perú.

