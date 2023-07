'El Gran Chef Famosos' vs 'El reventonazo de la Chola': ¿qué programa lideró el rating el sábado?

El sábado 8 de julio hubo una nueva batalla por el rating en la televisión peruana. Esta vez, El reventonazo de la Chola y El Gran Chef Famosos continúan siendo los favoritos del público, pero no logran estar en el primer lugar.

El programa Los milagros de la rosa obtuvo 9.6 puntos en el ranking, en segundo puesto está el espacio de Ernesto Pimentel (9.2) que tuvo como invitados a Adolfo Aguilar para contar sobre su nuevo programa en el canal 4. También estuvo Michelle Alexander y el doble Juan Carlos Orderique.

En El Gran Chef Famosos está en el cuarto lugar con 8.1 puntos de rating. Ese sábado visitó el set Ricardo Rondón, ganador de la primera temporada, y complicó los retos de los participantes que se enfrentaron a la noche de eliminación.

Por otro lado, el quinto lugar fue para JB en ATV (6.8) con el casting de Aladino y tuvo como invitado a Mark vito. Finlamente, El Jirón del Humor presentó ‘La cueva de la chela’, una parodia al escándalo que protagonizó Christian Cueva hace dos fines de semana, cuando se fue de fiesta en Trujillo y no pudo asistir a los entrenamientos de Alianza Lima.

Programas más vistos el sábado 8 de julio

1. Los milagros de la rosa: 9.6

2. El Reventonazo de la Chola: 9.2

3. Asu Madre 3: 9.0

4. El Gran Chef Famosos: 8.1

5. JB en ATV: 6.8

6. El Jirón del Humor: 4.7

7. Estás en Todas: 4.6

Junior Silva fue eliminado de 'El Gran Chef Famosos'

Mónica Torres, Mr. Peet, Natalia Salas y Junior Silva fueron los sentenciados y solo uno de ellos quedó eliminado. En su primer reto, los participantes de El Gran Chef Famosos tuvieron que preparar tequeños con crema a la huancaína.

Fue bastante emotivo para Silva ya que sus piqueos se quemaron y sintió que había fracasado. De la misma manera para Mr. Peet debido a que contó que su hijo le pidió ir al programa cuando preparen tequeños para hacerlo juntos, sin embargo, no pudo llevarlo.

Para el segundo plato, los sentenciados de El Gran Chef Famosos prepararon un pionono de fresa con crema chantilly. Sin embargo, Junior Silva fue eliminado.

"Me esfuerzo, me falta, mucho, les agradezco por su tiempo, por su paciencia, son grandes personas. Agradezco haberles conocido. A partir de mañana no pediré tanto delivery sino me prepararé. Qué bonito hacer un programa tan blanco, tan hermoso y qué mejor que con mis amigos. Son las amigas más fuertes del mundo. Gracias a todos. Di todo lo que pude", dijo el actor antes de despedirse.

"Ha sido bonito verte trabajar, controla tus emociones. cuando tengas momentos de presión, mantén el control porque tendrás claridad para tomar decisiones. Nos has hecho reír bastante, te vamos a recordar", agregó Giacomo Bocchio.