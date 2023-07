Adolfo Aguilar se estrena este sábado en conducción del programa '¿Cuál es el verdadero?'

Adolfo Aguilar se estrenará este sábado 15 de julio desde las 9 p. m. en la conducción de ‘¿Cuál es el verdadero?’, un nuevo programa de América Televisión que competirá por el rating con el reality de cocina de Latina, ‘El Gran Chef Famosos’.

Por medio de su cuenta de Instagram, el exconductor de ‘Yo Soy’ explicó el formato de su nuevo programa de televisión a través de un video publicado el último domingo por la productora GV Producciones, fundada por Gisela Valcárcel.

En el corto audiovisual se ve a Adolfo Aguilar presentando a una mujer con vestido de novia llamada ‘María’ quien debe elegir entre “tres novios que mienten”. Seguidamente, la concursante eligió a uno de ellos, pero este no tenía el anillo de compromiso dentro de su caja. “María cometió el peor error de su vida”, señaló Aguilar.

Días atrás, el también actor difundió otro video presentando a ‘José’, dueño de una pollería quien tuvo que elegir a un mesero para trabajar en su negocio. No obstante, el retador escogió al trabajador equivocado. “Él no sabe que, de los tres, dos son falsos”, mencionó Adolfo Aguilar.

Adolfo Aguilar explicó el formato de su nuevo programa '¿Cuál es el verdadero' que se estrenará este sábado 15 de julio. | Fuente: Instagram (adolfoaguilarv)

Por otro lado, diversos seguidores del reconocido conductor de TV expresaron su emoción de verlo pronto en su nuevo programa. “No me lo pierdo”, “Listo para verlo”, “De todas maneras viéndote”, “Te veré en la tele antes de dormir”, fueron algunos de los usuarios.

Asimismo, se supo que la periodista Verónica Linares será una de las primeras participantes del programa concurso. La comunicadora deberá detectar quién miente y quién dice la verdad.

“Yo nunca he tratado con farsantes. Si me han mentido, yo nunca me he dado cuenta (…) Nunca me ha pasado que descubrí una mentira, no me ha pasado con mis exparejas y menos con mi esposo”, resaltó.

Adolfo Aguilar tendrá el horario que tuvo Gisela Valcárcel con 'El Gran Show' en América TV. | Fuente: Instagram

Adolfo Aguilar ocupará el horario de Gisela Valcárcel

En otro momento, Linares habló del ingreso de Adolfo Aguilar a América Televisión, luego de que saberse que estará en el horario que ocupaba Gisela Valcárcel con ‘El Gran Show’.

“Todos están acostumbrados a ver a Gisela los sábados por la noche y ahora ella misma ha hecho este pase a Adolfo. Si yo fuera él, estaría muerta de los nervios, pero al mismo tiempo me emociona mucho porque él en el pasado tuvo momentos difíciles, y ahora regresa a la conducción en una situación profesional y emocional distinta, sé que él lo va a disfrutar más que antes, sé que el programa va a ser un éxito”, sostuvo.

Adolfo Aguilar confirmó su ingreso a América TV

Adolfo Aguilar confirmó hace unas semanas su regreso a la televisión. Por medio de un video publicado en su Instagram, el presentador afirmó sentirse "emocionado y sumamente feliz" de volver a la conducción.

"No es un secreto que yo decidí alejarme, pero de la mano de América Televisión y un equipo de producción extraordinario, hemos estado 'cocinando' este nuevo proyecto que pronto llegará a sus casas a través de la pantalla de TV. Es algo nuevo, fresco y sobre todo entretenido para que toda la familia disfrute en casa", enfatizó.