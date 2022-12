Francia vs. Inglaterra fue uno de los partidos más esperados por los fanáticos del público el sábado 10 de diciembre. | Fuente: Composición

El sábado 10 de diciembre estuvo cargado de fútbol debido a que se celebró el pase a la semifinal del Mundial de Qatar 2022. El fin de semana, se llevó a cabo el partido entre Portugal vs. Marruecos a las 10:00 a.m. (Partido C) y Francia vs. Inglaterra a las 2:00 p.m. (Partido D).

A pesar de que Perú no está en este mundial, los fanáticos del ‘deporte rey’ posicionaron a estos encuentros como el más visto. El primer versus obtuvo 30.9 puntos en el rating y el segundo, 24.8.

El Mundial de Qatar 2022 dejó atrás a ‘El gran show’, el programa de baile que estuvo liderando el ranking los sábados, quedó en octavo lugar.

En la última edición del espacio conducido por Gisela Valcárcel, el tercer puesto fue para Milena Zárate, quien antes de despedirse le pidió a la productora Michelle Alexander que la incluya en una de sus telenovelas. Y, por último, Santiago Suárez ocupó el segundo lugar en el podio, mientras Gino Pesaressi, entre lágrimas, se enteraba de que era el primero por segunda vez.

Los 10 programas más vistos el sábado 10 de diciembre

1. Inglaterra vs Francia - Mundial Qatar 2022 (30.9)

2. Marruecos vs Portugal - Mundial Qatar 2022 (24.8)

3. Inglaterra vs Francia - Mundial Qatar 2022 (19.7)

4. Latina Noticias Edición Mediodía (15.7)

5. Marruecos vs Portugal - Mundial Qatar 2022 (14.4)

6. Gol x gol (14.3)

7. Previa Inglaterra vs Francia - Mundial Qatar 2022 (14.1)

8. 'El gran show' (12.5)

9. 'La alameda de la Chola Chabuca' (10.1)

10. Previa Marruecos vs Portugal - Mundial Qatar 2022 (8.6)

